Desejado pelo Paysandu, paraense Rossi está na lista de dispensas do Vasco, diz site

O atacante paraense Rossi deve estar de saída do Vasco. O técnico Rafael Paiva anunciou ao jogador e outros quatro atletas do Gigante da Colina que eles não fazem mais parte do elenco cruzmaltino. A rescisão formal, segundo o site Bolavip, deve ocorrer ainda nesta semana.

De acordo com a informação publicada pelo portal nesta quarta-feira (14), o Vasco ainda buscar mais reforços nesta janela de transferências. No entanto, para ir ao mercado, o clube precisa abrir espaço no elenco e na folha de pagamento. O meio-campista Praxedes já saiu do time de São Januário. Zé Gabriel, Clayton, Galdames Rossi e Serginho devem seguir o mesmo destino.

Esta é a segunda passagem de Rossi no Vasco, que já dura um ano e meio. A primeira vez que o jogador esteve no clube foi em 2019, quando fez 41 partidas com a camisa cruzmaltino e marcou quatro gols. Neste retorno ao Gigante da Colina, o atacante tem números mais modestos: 30 jogos disputados e apenas uma bola na rede.

'Namoro' com o Paysandu

Apesar de nunca ter jogado no futebol paraense, Rossi é declaradamente torcedor do Paysandu. O atacante, inclusive, já fez várias provocações ao rival bicolor, o Remo, nas redes sociais. Além disso, costuma sempre fazer postagens comemorando vitórias do Papão.

A paixão pelo Lobo fez que com que o clube tentasse a contratação do atleta em algumas oportunidades. A última vez que isso ocorreu foi em 2023, quando o jogador saiu do futebol árabe e ficou sem equipe por alguns meses. No entanto, Rossi acabou assinando com o Vasco e frustrou o sonho de parte da torcida bicolor, que queria o jogador vestindo alviceleste.

A oportunidade, porém, se faz presente mais uma vez. Com a janela de transferências da Série B aberta, o Paysandu tem até o dia 2 de setembro para anunciar reforços. De acordo com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, o clube está de olho em oportunidades de mercado e busca um atacante.

Série B

Atualmente, o Paysandu é o 15º colocado da Série B, com 23 pontos conquistados. O próximo desafio do clube na competição nacional será no domingo (18), às 18h30, contra o Botafogo-SP, pela 20ª rodada. A partida, que será realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.