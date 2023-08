Surpreendente: Vasco acerta retorno do atacante Rossi, que estava sem clube desde abril

O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas acertou o retorno do atacante Rossi, de 30 anos, que estava sem clube desde deixou o Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, em abril. O jogador paraense se apresentará nesta sexta-feira (4) no CT Moacyr Barbosa, para iniciar os trabalhos com o time. A informação é do jornalista Joel Silva, do Lance!.

Rossi já teve uma passagem pelo Vasco em 2019, quando deixou uma boa impressão ao marcar 4 gols e conceder 5 assistências. Em um curto período no clube, o atacante conquistou a simpatia da torcida e sempre demonstrou seu carinho pelo Cruz-Maltino em suas redes sociais. Nos últimos meses, enquanto postava imagens de férias pelo interior do Pará, ouviu apelos de torcedores do Vasco e do Paysandu pela sua contratação - Rossi é declaramente torcedor bicolor.

Essa será a nona contratação do Vasco nesta temporada, mostrando a determinação do clube em reforçar seu elenco na campanha contra o rebaixamento no Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa a lanterna da competição, com 9 pontos em 16 rodadas. Antes de Rossi, o time carioca já havia acertado com Serginho, Maicon, Medel, Paulinho, Praxedes, Sebastián Ferreira, Jefferson e Vegetti, que chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira.

Com a chegada de Rossi e dos demais reforços, o Vasco espera fortalecer seu elenco e buscar bons resultados na Série A. A torcida fica na expectativa para ver o atacante em ação novamente com a camisa cruzmaltina, esperando que ele possa repetir as boas atuações que marcou sua passagem anterior pelo clube.