Paysandu é o time que mais levou cartões vermelhos na Série B; veja números

O Paysandu é o clube que mais levou cartões vermelhos na Série B do Brasileirão. Segundo dados da plataforma Sofascore, especializada em estatísticas, o Papão já teve sete jogadores expulsos durante a Segundona deste ano. A última vez que o Bicola perdeu um jogador enquanto a bola rolava foi na última sexta-feira (9), quando Netinho foi para os vestiários mais cedo após dar uma cotovelada no atacante Guilherme, do Santos.

O dado, inclusive, coloca o Papão entre os clubes mais indisciplinados da Série B deste ano. Somando cartões amarelos e vermelhos, o time alviceleste já recebeu 67 advertências, a terceira equipe do torneio neste quesito. Segundo o Sofascore, o Lobo só teve menos cartões do que Ituano-SP e Ceará-CE, que foram advertidos 68 e 75 vezes, respectivamente.

Queda de desempenho

Atualmente, o Papão está na 15ª posição na tabela da Série B, com 23 pontos conquistados. No entanto, a colocação bicolor poderia ser ainda melhor, caso não fossem os jogadores expulsos. O motivo: na Segundona deste ano, o Papão ainda não conseguiu vencer uma partida na qual recebeu um cartão vermelho.

Segundo levantamento feito com base nos dados do Sofascore, o Papão teve jogadores expulsos em seis partias. Nestes jogos, o Bicola empatou quatro e perdeu dois. Isso representa um aproveitamento de 22,2% no período.

Novamente com um jogador suspenso, o Paysandu enfrenta o Botafogo-SP, no domingo (18), pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo, que ocorre no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.