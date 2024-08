No Mangueirão, Paysandu perde para o Santos e chega a 4ª partida sem vitória na Série B

O Paysandu perdeu para o Santos por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B. Guilherme duas vezes, e Pedrinho marcaram os gols do Peixe na partida. O resultado, por enquanto, não alterou a posição do Papão na tabela, mas ligou o sinal de alerta na equipe bicolor.

Ao final das partidas desta sexta, o Paysandu permanece na 14ª colocação, com 24 pontos conquistados, cinco acima da Chapecoense-SC, primeiro time dentro do Z-4. No entanto, com o desenrolar da rodada, é possível que o Papão caia posições e veja a zona de rebaixamento à Série C ficar ainda mais próxima.

Além disso, a derrota para o Santos coloca ainda mais pressão na equipe pela vitória. Já são quatro partidas seguidas sem vencer, e o próximo duelo será um confronto direto na briga na parte debaixo da tabela. No domingo (18), às 18h30, o Bicola enfrenta o Botafogo-SP, fora de casa. O adversário, atualmente, é o 16º colocado.

Por outro lado, o Santos fica ainda mais confortável na tabela. A equipe alvinegra é a líder da Série B, com 37 pontos. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o Avaí-SC, na Vila Belmiro, às 16h do sábado (17).

Primeiro tempo

O Paysandu terminou o primeiro tempo punido pela falta de efetividade. Foram dos bicolores as melhores chances de gol da etapa inicial, só que foi o Peixe que abriu o marcador. Muito do sucesso alvinegro pode ser explicado pela boa atuação do atacante Guilherme, que desceu ao vestiário como o melhor jogador do time paulista.

Do lado bicolor, Cazares foi o jogador mais insinuante. Ex-atleta do Santos-SP, o meia queria provar aos adversários que ainda poderia ser útil na disputa da Série B. Ele liderava o Papão na busca pelo gol, que foi acentuada nos primeiros minutos. Aos 13 minutos, o equatoriano cobrou escanteio pela esquerda e por pouco não marcou um gol olímpico. Já aos 21, o camisa 10 do Bicola cobrou falta direto para o gol e assustou o arqueiro santista.

O Santos, acuado no início do jogo, começou a se soltar na metade final do primeiro tempo. Guilherme, inclusive, foi o destaque da equipe, que chegou ao gol de forma cirúrgica para marcar. Aos 34 minutos, o zero quase saiu do marcador, quando o atacante do Peixe finalizou por cobertura na cara de Diogo Silva. No entanto, seria no lance seguinte que a precisão alvinegra seria recompensada.

Aos 38 minutos, Rodrigo Ferreira avançou pela direita, foi até a linha de fundo e levantou bola na pequena área. Lá, Guilherme aguardava para o cabeceio certeiro no canto inferior de Diogo Silva. O tento, além de colocar o Santos na frente, foi um banho de água fria no elenco do Papão, que pouco criou até o apito final do primeiro tempo.

Segundo tempo

A tendência de superioridade do Santos apresentada no final do primeiro tempo foi acentuada na etapa final. A equipe alvinegra dominou o Paysandu, sobretudo após a expulsão de Netinho, que deixou o clube com superioridade numérica. Nos acréscimos, dois gols marcados traduziram a superioridade santista e transformaram o placar em goleada.

Apesar disso, foi o Papão que começou melhor no segundo tempo. Novamente liderado por Cazares, o time bicolor rondou mais a área adversária que o Santos e chegou a criar alguns lances de perigo. No entanto, com pouco mais de 20 minutos decorridos da etapa final, o Peixe passou a reter mais a bola e ditar o jogo.

Foi neste momento que ocorreu o ponto de virada no duelo. Aos 29 minutos, Netinho acertou uma cotovelada em Guilherme, ainda no meio de campo. O cartão apresentado, inicialmente amarelo, logo se transformou em vermelho após o árbitro revisar o lance no VAR. A partir de então, o Santos passou a ser o dono da partida.

O ímpeto do Peixe ficava maior a cada minuto que passava, até se tornar insustentável para o Papão. Aos 46 minutos, Pedrinho fez um belo gol depois de uma jogada individual na entrada da área bicolor, e Guilherme, aos 52, deu números finais ao jogo após bonita cobrança de falta.

Ficha técnica

Paysandu 0 x 3 Santos-SP

Campeonato Brasileiro da Série B

20ª rodada

Data: 9 de agosto

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Gols: Guilherme 38'/1T 52'/2T e Pedrinho 49'/2T (SAN)

Cartões amarelos: Borasi (PAY); Rodrigo Ferreira, Otero e Guilherme (SAN)

Cartões vermelhos: Netinho (PAY)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maiae Kevyn (Keffel); João Vieira, Matheus Trindade (Netinho) e Cazares (Robinho); Paulinho Bóia (Jean Dias) (Esli García), Borasi e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner), Basso (Alex), Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (William Bigode); Otero (Pedrinho), Guilherme e Junior Furch (Weslley). Técnico: Fábio Carille.