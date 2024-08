Paysandu planeja mudanças no departamento de futebol após 1º turno de Série B abaixo do esperado

O Paysandu pode passar por mudanças no departamento de futebol em breve. Pelo menos é o que afirma uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão. As mudanças, segundo aponta a informação, devem ocorrer nos próximos dias, após a partida contra o Santos-SP, válida pela 20ª rodada da Série B, marcada para esta sexta-feira (9).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com a apuração da reportagem, a presidência bicolor conversou com a comissão técnica e definiu que mudanças nos processos de gestão do futebol do clube devem ser realizadas. Por enquanto, o Papão está na parte debaixo da tabela da Série B, na 14ª posição.

VEJA MAIS

A classificação bicolor está bem abaixo daquilo que foi previsto pela direção no início da temporada. Em várias entrevistas, o presidente Mauricio Ettinger, assim como outros membros da cúpula de gestão alviceleste, afirmaram que o objetivo do Lobo na temporada era o acesso à Série A. A avaliação atual é que, caso sejam realizadas essas mudanças nos processos envolvendo o futebol, a equipe volte a vencer e brigar mais alto na tabela.

As mudanças estudadas pela direção envolvem dispensa de profissionais - jogadores e dirigentes - mudanças de função e criação de novos postos de trabalho. Funcionários do clube de outros setores, mas que são envolvidos no futebol, também seriam afetados, como fisioterapia e até mesmo o marketing.

Clube em crise

O clima nos bastidores do Papão ficou ruim desde a derrota para o Novorizontino-SP, pela 18ª rodada da Série B, na Curuzu. Após o revés, o técnico Hélio dos Anjos deu um ultimato à diretoria. A tensão entre ele e o executivo de futebol Ari Barros se acentuou após a derrota da equipe para o clube paulista. O treinador do Paysandu, então, condicionou a permanência dele à demissão do dirigente.

Por conta disso, uma reunião entre membros da diretoria foi marcada às pressas. A ideia da presidência do Paysandu era acalmar os ânimos e focar na sequência do clube na Série B.

Papão na Série B

No início da Série B, o Paysandu sofreu com o excesso de empates. Nas primeiras oito rodadas, foram cinco igualdades no marcador e apenas uma vitória. No entanto, a partir da 9ª rodada, as coisas melhoraram para o Papão, que encaixou uma sequência de sete jogos invictos e chegou a sonhar com uma vaga no G-4.

As coisas, porém, mudaram logo na sequência. Duas derrotas seguidas - para Brusque e Novorizontino - deram um banho de água fria na euforia alviceleste e fizeram a equipe cair na tabela. Apesar disso, a recuperação veio na rodada passada, quando o Papão empatou fora de casa contra o Vila Nova-GO e voltou a pontuar.

A próximo compromisso do Papão na Segundona, diante do Santos, será no estádio no Mangueirão, às 20h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.