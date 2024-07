Crise no Paysandu: Hélio dos Anjos pede saída de Ari Barros para continuar no time

O clima nos bastidores do Paysandu esquentou após a derrota da equipe para o Novorizontino, na última segunda-feira (29), pela Série B. Segundo fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal ligadas ao Papão, uma reunião, marcada para a tarde desta terça-feira (30), pode definir mudanças no departamento de futebol e na comissão técnica.

Segundo a apuração, Hélio dos Anjos deu um ultimato a diretoria. A tensão entre ele e o executivo de futebol Ari Barros parece ter escalado nas últimas horas. O treinador do Paysandu, então, condicionou a permanência dele à demissão do dirigente.

Por conta disso, a reunião foi marcada esta terça-feira à tarde. A ideia da presidência do Paysandu e acalmar os ânimos e focar na sequência do clube na Série B. A equipe se prepara para enfrentar Vila Nova-GO na segunda-feira (5), fora de casa.

Campanha na Série B

No momento, o Paysandu está na 14ª posição na Série B, com 23 pontos conquistados, cinco acima da zona de rebaixamento. Apesar de não sofrer risco de queda, a colocação bicolor na tabela está abaixo daquilo que foi traçado pela direção, que disse, no início da temporada, que o Papão brigaria pelo acesso à Primeira Divisão.

No início da Série B, o Paysandu sofreu com o excesso de empates. Nas primeiras oito rodadas, foram cinco igualdades no marcador e apenas uma vitória. No entanto, a partir da 9ª rodada, as coisas melhoraram para o Papão, que encaixou uma sequência de sete jogos invictos e chegou a sonhar com uma vaga no G-4. No entanto, as duas derrotas seguidas nas partidas mais recentes deram um banho de água fria na euforia alviceleste.

A próximo compromisso do Papão na Segundona, diante do Vila Nova-GO, será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.