Com bons números, Cazares e Bóia viram ‘a cara’ do Paysandu em arrancada na Série B

Apesar da derrota de 1 a 0 para o Brusque-SC na rodada passada, o Paysandu vem de uma sequência positiva na Série B. Nas últimas três rodadas, o Papão conseguiu duas vitórias na competição, muito explicadas pelas boas atuações de dois recém-contratados: Paulinho Bóia e Juan Cazares. O desempenho acima da média da dupla pode, também, ser traduzido em números. Pelo menos é o que evidencia a plataforma Sofascore, especializada em estatística.

De acordo com o site, a dupla, mesmo com apenas três partidas pela equipe, já está no top-5 de melhores notas do elenco na temporada. Paulinho Bóia tem, até o momento, 7,37 de nota média (melhor do time), enquanto Juan Cazares tem 7,12 de média (5º melhor). Além disso, em todas as partidas disputadas, nunca foram avaliados com uma nota menor do que 7,0.

Cazares é o "cérebro" do Paysandu na Série B(Jorge Luís Totti/Paysandu)

Individualmente falando, Cazares e Bóia costumam ajudar o time de formas diferentes. No caso do equatoriano, que atua no setor de criação, as assistências têm sido marca registrada. Nas três partidas que disputou, o meia já deu dois passes para gol, alcançando o posto de segundo maior garçom do time na Série B. Além disso, o jogador é o que tem a maior média do Papão de passes decisivos por partida: três.

Já Paulinho Bóia se notabiliza pelo grande número de finalizações por jogo. Segundo o Sofascore, o chute ao gol, em média, 2.7 vezes por partida. A marca já coloca o atacante como o maior finalizador do Papão na Segundona, mesmo com apenas três partidas disputadas. A habilidade do jogador também é destaque, sendo o maior driblador do time, completando 100% dos dribles tentados.

Elogios da comissão

Paulinho Bóia tem sido um dos maiores finalizadores do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Cazares e Bóia já foram tema de entrevistas coletivas da comissão técnica. No caso do meia, os chutes de longa distância, que ainda não foram explorados pelo jogador nesta temporada, viraram ponto de atenção. Segundo o auxiliar-técnico Guilherme dos Anjos, as finalizações de média/longa distância foram um diferencial no momento da contratação.

"O principal aspecto em relação a este momento de quantidade de gols de fora da área é a característica das contratações. Nós buscamos esse tipo de jogador. Nossos quatro volantes têm um grande poder de finalização. Cazares chegou e também possui o chute de longe como característica. Não contratamos por acaso. Qualquer jogador que chegar será para agregar à equipe. Agora, se surgir uma oportunidade, será interessante ter um atleta com bom chute de média/longa distância", disse.

Já Paulinho Bóia foi avaliado pelo técnico Hélio dos Anjos como um ponto de consistência da equipe pelo lado esquerdo de campo. De acordo com o treinador, o atacante trará mais força ao setor, que era pouco explorado pelo time na Série B.

"O Paulinho vai começar muitos jogos conosco. Ele 'mistura' o jogo e faz a bola rolar. Nossa mobilidade no ataque precisa ser agressiva e ele ajuda nisso. Não posso ter uma diferença entre os pontas esquerdo e direito. Do lado direito eu já tinha essa mobilidade, por isso era o setor mais acionado do time. Agora isso vai mudar, porque teremos o Paulinho na esquerda", disse o treinador.

Série B

Provavelmente com Cazares e Paulinho Bóia entre os titulares, o Paysandu enfrenta o Novorizontino-SP, na segunda-feira (29), pela 18ª rodada da Série B. A partida, que será disputada no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.