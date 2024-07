Técnico do Paysandu nega interesse estrangeiro em Esli García: 'Não vem com história'

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, deu detalhes sobre a renovação de contrato do atacante Esli García. Em entrevista coletiva, concedida na última segunda (29) após a derrota bicolor para o Novorizontino-SP, pela Série B, o treinador negou que o jogador tenha recebido propostas de outras equipes.

A resposta de Hélio está relacionada a um possível interesse do Al Ahli Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, no venezuelano. Sem ser explícito, o treinador deu a entender que isso se trata apenas de um boato, plantado para valorizar o passe do atleta no momento da negociação.

"Ele [Al Ahli Shabab] que levou o Everton Ribeiro, que depois veio para o Flamengo; levou Grafite depois de uma grande temporada na Alemanha. Esse time contrata jogador de 20 milhões de euros. Aí vem uns 'artistas', aí vem um blogueiro e coloca uma notícia dessas... E o pior, detalhando o contrato! Eu vou ser muito sincero: não sou o dono do Paysandu, mas, agora, não vem com história para cima de Hélio dos Anjos. Não vem com história para querer que o clube contrate o jogador e que esse jogador ganhe um prêmio", argumentou o treinador.

Apesar de trabalhar no Brasil há seis anos, Hélio dos Anjos é conhecedor da dinâmica de poder dos clubes no "Mundo Árabe". O treinador já treinou quatro clubes diferentes dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, inclusive a seleção do país. Ele, inclusive, contou um pouco sobre a história da criação do Al Ahli Shabab.

"O Esli está em um novo processo e, esse processo, tem uns aproveitadores, tem uns artistas, que, enquanto eu estiver no Paysandu, eu vou orientar o Paysandu sempre. Essa história de notícia armada, de 'blogueirozinho'... Eu não sou menino. Quem conhece o Al Ahli Shabab aqui? Eu conheço. E sabe porque tem esse nome? Porque o Ahli do principal reinado lá [nos Emirados Árabes Unidos], que era o de Dubai. O 'primo pobre' era o Shabab, que recebia dinheiro do Ahli. Depois o Shabab foi campeão com o Toninho Cerezo e o Ahli não. No ano seguinte virou um time só, com um potencial de contratação muito acima de qualquer jogador da segunda divisão do futebol brasileiro", explicou.

Sobre o jogador

Esli García se tornou xodó da torcida bicolor nesta Série B. Após boas atuações na final do Campeonato Paraense, diante do Remo, o atacante se tornou titular do Papão no início da Segundona e marcou gols importantes para a equipe. No momento, o venezuelano de 24 anos é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com nove gols marcados.

No final do mês passado, o Paysandu estendeu o contrato com o atacante. O acordo com o venezuelano, que venceu no dia 31 de maio, foi ampliado até o final da Série B do Brasileirão, mais precisamente até o dia 30 de novembro.