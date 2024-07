Na Curuzu, Paysandu perde de virada para o Grêmio Novorizontino-SP

Curuzu, 29 de julho de 2024. O Paysandu perde um jogo na Curuzu pela primeira vez desde o dia 1 de julho de 2023. A derrota foi na noite desta segunda-feira, pela 18ª rodada da Série B, para o Grêmio Novorizontino, com o placar de 3 a 1. Ruan Ribeiro marcou o gol do Paysandu. Rodolfo, Lucca e Waguininho marcaram para os visitantes.

A derrota deixou o Paysandu estacionado no 14º lugar da classificação da Série B, com 23 pontos conquistados. Grêmio Novorizontino venceu e saiu do 7º para a vice-liderança da competição, com 30 pontos ganhos.

[matéria em atualização]