Paysandu renova contrato com Quintana até 2025 e zagueiro comemora: 'Muito feliz'

O Paysandu anunciou nesta sexta-feira (26) a renovação do contrato do zagueiro uruguaio Yeferson Quintana. O vínculo com o atleta, que terminaria no final desta temporada, foi estendido até o final de 2025. A ampliação do acordo, segundo o Paysandu, faz parte do planejamento estratégico do departamento de futebol, visando manter a continuidade do trabalho e garantir uma base sólida a longo prazo.

Desde achegada na Curuzu, Quintana foi registrado para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, onde participou de nove partidas e marcou um gol. Em recuperação de uma lesão no joelho, o defensor expressou sua satisfação em continuar no clube.

“Consegui me adaptar rápido ao clube e à cidade, estou muito feliz aqui no Paysandu. Já, já estarei de volta, tive uma lesão chata, mas estou quase recuperado e pronto para voltar a defender essa camisa e ajudar meus companheiros”, declarou Quintana.

Outras renovações bicolores

Além de Quintana, o Paysandu também renovou recentemente os contratos dos jogadores Diogo Silva, Edílson e Lucas Maia. O executivo de futebol, Ari Barros, que está à frente das negociações junto com o presidente Mauricio Ettinger, destacou a importância dessas renovações.

“Demos mais um largo passo para fortalecer o clube pensando lá na frente. Temos outras conversas em andamento e seguimos atentos às oportunidades para decidir sempre o que for melhor em prol do clube”, afirmou Barros.