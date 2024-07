Paysandu inicia vendas para jogo contra Novorizontino-SP; ingressos promocionais esgotam em 1h

O Paysandu deu início nesta quinta-feira (25) à venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino-SP, válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio da Curuzu, com início às 18h30.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os ingressos para as arquibancadas do Chaco e Curuzu estão sendo comercializados por R$50. Para aqueles que preferirem assistir ao jogo no setor de cadeiras, o valor do bilhete é de R$200. Houve um lote promocional de ingressos para as arquibancadas, ao preço de R$30, que se esgotou em menos de uma hora.

Os sócios-torcedores do Papão têm direito a descontos que podem chegar até 50% no valor dos ingressos. As entradas estão disponíveis para compra nas Lojas Lobo e também online, através do site ingressosa.com.

Na tabela da Série B, o Paysandu ocupa atualmente a 11ª posição, com 23 pontos. O time bicolor busca a recuperação após a derrota fora de casa para o Brusque-SC e espera vencer para subir na classificação.

O adversário, Novorizontino-SP, está em 4º lugar na tabela, com 27 pontos. A equipe paulista chega para a partida após um empate sem gols com o Operário-PR, também fora de casa.