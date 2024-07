Artilheiro do Paysandu, Nicolas sofre lesão e é dúvida para jogo contra Novorizontino-SP

A lesão de Nicolas, sofrida na derrota do Paysandu para o Brusque-SC na última quarta-feira (25), ligou o alerta da comissão técnica bicolor. Em contato com a reportagem de O Liberal, a assessoria de comunicação do clube disse que o jogador será avaliado assim que chegar à Belém. A partir dessa análise, será definido se o artilheiro da equipe na temporada estará ou não à disposição para o jogo contra o Novorizontino-SP, na segunda-feira (29).

De acordo com a assessoria, o jogador seguirá, nos próximos dias, o protocolo estipulado pelo departamento médico. Ainda não foi confirmado, mas a tendência é que Nicolas passe por exames para dimensionar o grau da lesão.

Nicolas saiu da partida contra o Brusque aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o Papão perdia por 1 a 0 e estava com jogador da menor. O Cavani da Amazônia foi para o banco de reservas sentindo fortes dores na coxa.

O artilheiro do Paysandu na temporada costuma ter um bom histórico físico, mas esta é a segunda lesão sofrida no ano pelo atleta. Entre os meses de abril e maio deste ano, o jogador ficou 13 dias afastado dos jogos, também por um problema muscular.

Opções

Caso Nicolas não consiga se recuperar da lesão a tempo da próxima partida, o técnico Hélio dos Anjos precisará recorrer ao banco de reservas para montar a equipe. O substituto provável do camisa 11 bicolor é o atacante Ruan Ribeiro, de 20 anos. Ele já tem 19 jogos na temporada com a camisa bicolor, mas sem gols marcados.

Série B

A partida contra o Novorizontino-SP será a penúltima do Paysandu no primeiro turno da Série B. O duelo ocorre nesta segunda (29), no estádio da Curuzu, às 18h30, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.