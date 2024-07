Próximo adversário do Paysandu, Novorizontino-SP não perde há sete rodadas na Série B

O Novorizontino-SP, próximo adversário do Paysandu na Série B, chega à Curuzu com a missão de defender a posição no G-4 e uma impressionante sequência invicta na competição. Sob o comando do técnico Eduardo Baptista, a equipe não perde há sete rodadas, desde 15 de junho, acumulando vitórias e empates que mantêm o Tigre entre os primeiros colocados.

Desde a última derrota, o Novorizontino tem se destacado ao somar 13 pontos em sete jogos, representando 48% de toda a pontuação obtida nas 17 primeiras rodadas da Série B. Parte deste sucesso inclui vitórias fora de casa contra adversários diretos como Sport-PE e Avaí-SC.

Essa não é a primeira vez, num retrospecto recente, que o Novorizontino mantém uma série invicta. No Paulistão Série A2 de 2023, o time conseguiu uma sequência de oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates.

Outras equipes também vêm se destacando na Série B com sequências invictas. O Paysandu, até a rodada passada, estava há sete jogos sem perder, mas viu sua série ser interrompida ao perder para o Brusque-SC por 1 a 0. O líder Santos-SP também não perde há sete jogos, com cinco vitórias e dois empates, enquanto o Brusque ostenta a sequência mais longa, com oito partidas sem derrota, incluindo seis empates e duas vitórias.

Paysandu e Novorizontino se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 18h30, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.