Com jogadores, comissão e diretoria, Paysandu realiza plantio da grama do segundo campo do CT

Jogadores, comissão técnica e diretoria do Paysandu realizaram, na manhã deste sábado (27) o plantio do gramado do segundo campo do centro de treinamentos alviceleste. A ação ocorreu antes do treino da equipe, que se prepara para a partida contra o Novorizontino-SP, marcada para segunda-feira (29), na Curuzu.

Jogadores do Paysandu participaram do plantio da grama do CT (Matheus Vieira/Paysandu)

Imagens do plantio foram divulgadas pelo clube por meio das redes sociais. Nelas aparecem jogadores do elenco profissional - como Robinho e Netinho - o técnico Hélio dos Anjos e o presidente Maurício Ettinger espalhando mudas de grama pelo terreno arenoso que vai receber o segundo campo.

Técnico Hélio dos Anjos ajudou no plantio na nova grama do CT (Matheus Vieira/Paysandu)

O presidente bicolor, inclusive, já havia antecipado à reportagem que a cerimônia seria realizada neste sábado. Em entrevista à Rádio Liberal, horas antes da partida contra o Brusque-SC, pela Série B, o mandatário alviceleste disse que a tendência é que o novo campo esteja pronto para uso a partir de outubro.

"A gente não vive de passado. Estamos com os pés no chão, se organizando. Na sexta, os jogadores vão fazer, de forma simbólica, o plantio da grama do segundo campo do CT. Assim, em outubro, já teremos dois campos operacionais. Se a gente subir para a Série A, vamos estruturar mais ainda o Paysandu", disse.

Presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, também participou da ação no CT (Matheus Vieira/Paysandu)

O treino deste sábado foi o último no CT e o penúltimo antes da partida contra o Novorizontino-SP, pela Série B. Após ser derrotado por 1 a 0 para o Brusque, fora de casa, na rodada passada, o Papão precisa da vitória para continuar subindo na tabela. No momento, o clube bicolor está na 13ª posição, com 23 pontos conquistados. Por outro lado, o adversário paulita está em 4º lugar, com 27 pontos.

A partida entre Paysandu e Novorizontino-SP está marcada para ocorrer às 18h30. O duelo, válido pela 18ª rodada, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.