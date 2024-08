Três torcedores do Santos são baleados a caminho de Belém, após confusão em hotel; saiba detalhes

Paysandu e Santos-SP se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, em Belém, pela Série B do Campeonato Brasileiro, porém, torcedores da equipe paulista que estavam em uma caravana foram baleados no caminho da capital paraense. Três torcedores ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

A informação foi veiculada pelo site “O Imparcial” e, segundo a Polícia Militar, torcedores do Santos chegaram na cidade e pararam próximo a uma antiga rodoviária do município e solicitaram ao dono de um hotel que fica na redondeza, para que pudessem utilizar o banheiro do estabelecimento, porém tiveram o pedido recusado e então começaram a depredar o hotel.

O dono do estabelecimento sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra os torcedores. Três deles foram baleados. Após a situação, o dono do hotel foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil da cidade de Imperatriz. A arma utilizada foi apreendida e passará por perícia

As três pessoas baleadas foram socorridas por uma ambulância e encaminhados para um hospital da cidade, com ferimentos na perna e no braço. A caravana da torcida do Santos seguiu rumo a Belém para o jogo contra o Paysandu, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.