VÍDEO: Com ex-Paysandu, Santos é recebido por torcedores em Belém e treina no Baenão

O Santos chegou a Belém na última quarta-feira (4) e foi recebido por um pequeno número de torcedores no Aeroporto Internacional de Belém. A equipe santista fez seu último treino ontem, no Baenão, estádio do Remo, maior rival do Paysandu, antes de encarar o Papão, nesta sexta-feira (9), pela 20ª rodada da Série B. O clube praiano possui no elenco um jogador que passou pelo Papão e que vem sendo titular na equipe alvinegra.

Chegada do Santos a Belém

A delegação santista volta a jogar em Belém após sete anos. A última partida do Peixe na capital paraense ocorreu no dia 10.05.2017, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O clube alvinegro derrotou o Paysandu pelo marcador de 3 a 1 e conquistou a classificação para a próxima fase.

Assista ao treino do Santos no Baenão

O Peixe é o líder da Série B com 34 pontos e está invicto há nove partidas. Já o Paysandu ocupa a 14ª colocação com 24 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. O Papão aposta no apoio da torcida para superar o clube santista. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de Mangueirão lotado para o confronto.

Lembra dele?

A equipe paulista possui no elenco um velho conhecido do torcedor do Paysandu. O meia Serginho, de 33 anos, defendeu as cores do Papão da Curuzu na temporada de 2022. Com a camisa bicolor, o meia ofensivo esteve em campo 25 vezes e marcou quatro gols. Já pelo Santos, Serginho esteve em campo em 10 oportunidades, quatro delas como titular.

Serginho atuando pelo Paysandu (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal)

Paysandu e Santos duelam nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, pela Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.