Paysandu x Santos: ingressos para o lado B da arquibancada estão esgotados

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (8) que os ingressos para arquibancadas do Lado B do Mangueirão estão esgotados para o confronto contra o Santos, marcado para sexta-feira (9), às 20h, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda há ingressos disponíveis para os outros setores do estádio: Arquibancada Lado A, ao preço de R$ 50, Cadeira Lado A, por R$ 100, e Cadeira Lado B, por R$ 120.

Segundo a última atualização do Paysandu, realizada há quatro dias, mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos para esta partida.

Os ingressos podem ser adquiridos nos postos de venda físicos, localizados nas Lojas Lobo e nas bilheterias do Estádio da Curuzu (Curuzu e Chaco), ou através do site oficial do clube.