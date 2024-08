Paysandu: gratuidades devem estar com ingressos para acessar Mangueirão em jogo contra o Santos

O Paysandu encara o Santos na próxima sexta-feira (09/8), no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, todos os torcedores devem estar portando ingresso para acessar o estádio, incluindo os torcedores que tem direito a gratuidades, como crianças, idosos e pessoas com deficiência (PCD).

Os torcedores com direito a gratuidade devem buscar os ingressos nesta quinta-feira (08/8), no Estádio da Curuzu, a partir das 8h.

Além da necessidade dos ingressos para acessar o Mangueirão, os torcedores só poderão acessar os perímetros ao redor do Estádio com a entrada em mãos, estando proibida a permanência sem ingressos nos arredores do Colosso do Bengui. Em nota, o clube declarou que a determinação foi feita por órgãos de segurança pública.

A partida entre Paysandu e Santos rola a partir das 20h, e terá cobertura completa, com Lance a Lance no portal OLiberal.com.

Serviço

Onde buscar ingressos para gratuidades:

Data: quinta-feira (08/8)

Hora: a partir das 8h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém (Av. Almirante Barroso, 654)