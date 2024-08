Números comprovam 'vida nova' de Cazares no Paysandu após saída do Santos; confira

A partida entre Paysandu e Santos, que ocorre nesta sexta-feira (9), no Mangueirão, não marcará apenas o início do segundo turno da Série B. O duelo também representa o reencontro do meia Juan Cazares, do Papão, com o Peixe, antigo clube. A mudança de ares, inclusive, pode ser entendida com um ponto de virada positivo na carreira do atleta.

O que pode comprovar essa afirmativa são os números. De acordo com dados obtidos por meio da plataforma Sofascore, Cazares tem no Paysandu melhores notas e maior participação em gols do que no Santos.

No Peixe, o equatoriano foi relacionado para 17 partidas, mas entrou em campo em 13 oportunidades, ficando os restantes dos jogos no banco de reservas. No período em que atuou, Cazares obteve, segundo o Sofascore, uma nota média de 6,84, além de balançar as redes apenas uma vez pela equipe santista.

Pelo Papão, Cazares ainda não marcou gols, mas já ajudou a equipe a marcar em outras oportunidades. O meia já deu três assistências com a camisa alviceleste, ao contrário da passagem pelo Santos, quando saiu zerado neste quesito. Além disso, segundo o Sofascore, o equatoriano tem nota média de 7,26 nas cinco partidas que fez pelo Bicola, todas como titular.

Saída conturbada

No início deste ano, Cazares foi contratado pelo Santos, com um salário de R$ 50 mil mensais, valor baixo para os padrões da Série B do Brasileirão. O clube apostou que o jogador estava com a "cabeça boa" após as polêmicas que rechearam a carreira, com a possibilidade de reajuste salarial baseado em bom comportamento.

No entanto, a aposta não deu certo. É fato que o equatoriano não esteve envolvido em polêmicas como em outros clubes, mas recebeu poucas oportunidades na equipe titular e saiu em rescisão amigável com o Peixe.

Série B

O reencontro entre Cazares e Santos está marcado para começar às 20h. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Vila Belmiro, com vitória do Peixe por 2 a 0. O duelo pela 20ª rodada terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.