Hélio dos Anjos valoriza empate do Paysandu fora de casa e diz que o resultado foi satisfatório

O Paysandu conseguiu arrancar um empate fora de casa diante do Vila Nova-GO na noite da última segunda-feira (5), em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi "satisfatório" para o treinador bicolor Hélio dos Anjos. O Papão vinha de duas derrotas seguidas e, por isso, o técnico disse em entrevista coletiva que a partida Tigrão foi boa e ainda ressaltou que em uma competição longa como a Segundona, é difícil manter a consistência.

"Foi [um resultado satisfatório] pela qualidade que o Vila [Nova] tem apresentado no campeonato, o Vila tem sido uma equipe consistente. Quando você fica dois ou três jogos sem conseguir resultado positivo, é humanamente compreensível. Temos 38 jogos, nós tivemos 19, as pessoas não podem querer que um time, que é formado, na maioria das vezes, rapidamente, tenha um equilíbrio durante toda a competição. Então, o Vila estava muito forte, foi um dos jogos mais intensos que enfrentamos e nos preparamos para isso", declarou Hélio, que viveu momentos de incertezas no comando do Papão.

O Bicola abriu o placar logo no início do jogo com Paulinho Bóia. Contudo, o time bicolor acabou cedendo a virada para os donos da casa e quase saiu derrotado, até que, aos 50 minutos do segundo tempo, Lucas Maia deixou tudo igual. Hélio dos Anjos lamentou o segundo gol do Vila. Segundo ele, a marcação dos adversários ocorreu em uma bobeira dos bicolores.

"O que eu lamento é o segundo gol. Nós trabalhamos sabendo que o lado direito do Vila pesa muito com dois jogadores e hoje pesou mais ainda porque o Todinho, que entrou no lugar do Juan, é um jogador que impõe mais, eles já tinham criado problema para a gente no primeiro tempo e tomamos um gol surpreendente de um jogador que é definidor, que o Alison", detalhou o técnico do Papão.

"Mas nós não desistimos. Fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado porque o Vila realmente está muito forte na competição", completou.

O próximo compromisso do Paysandu é na sexta-feira (9), no Mangueirão, às 20h, contra o Santos. A partida abre o segundo turno da Série B. No primeiro encontro dos dois, o Peixe venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro.