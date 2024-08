Em jogo cheio de emoções, Paysandu empata com o Vila Nova-GO e mantém distância do Z4

Haja coração para o torcedor bicolor! Com um gol no final do jogo, o Paysandu garantiu um empate contra o Vila Nova-GO, nesta segunda-feira (05/8), em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Papão fora da zona de rebaixamento, ocupando agora a 14ª posição na tabela da Segundona, com 24 pontos.

Com um gol de Paulinho Bóia nos primeiros minutos de jogo, o Paysandu sofreu com a pressão dos donos da casa no decorrer da partida. Com a derrota de virada para o Vila Nova, por 2 a 1, quase certa, aos 54 minutos do segundo tempo Lucas Maia não deixou escapar a oportunidade e igualou tudo no Estádio Onésio Alvarenga, garantindo o ponto do empate, com o placar em 2 a 2, sem chances do Tigre tentar reverter o resultado.

Agora, o Papão tem a difícil missão de encarar o líder da Série B, o Santos, em casa, na próxima sexta-feira (09/8), a partir das 20h. Para receber o Peixe, o Paysandu de Hélio dos Anjos deve ter o apoio do Estádio do Mangueirão lotado com a torcida bicolor.

Primeiro tempo

Fora de casa, o Paysandu começou o jogo mostrando que queria a vitória e Paulinho Bóia abriu o placar no primeiro minuto, marcando o primeiro para a equipe bicolor. No entanto, mesmo com o primeiro gol, o Papão baixou a guarda e deixou o Vila Nova dominar a partida.

Com muito mais domínio em campo, o Tigre logo buscou o empate com um gol de Junior Todinho antes do relógio apontar os 20 minutos do primeiro tempo, demonstrando o amplo domínio da partida em casa, e se aproximando do G4 da Série B.

Durante todos os primeiros 45 minutos, o Vila Nova continuou pressionando o Papão sem trégua, demonstrando a fragilidade da equipe de Hélio dos Anjos. Com erros na equipe de ataque, João Vieira e Jean Dias chegaram a discutir em campo, deixando claro o clima tenso entre a equipe bicolor, o volante cobrou o atacante por errar um passe que quase resultou em um gol do Tigre.

No fim do primeiro tempo, Igor Henrique quase marcou o segundo de cabeça para o Vila Nova, mas Diogo Silva saiu para a defesa do Papão. Cazares também tentou ampliar para o Bicola, mas não conseguiu e encerrou os primeiros 45 minutos em 1 a 1.

Segundo tempo

Em um quase “replay”, o Vila Nova ampliou o placar nos primeiros minutos do segundo tempo com um gol de Alesson, que não desperdiçou o passe que recebeu de Elias e bateu firme no gol, marcando o segundo da equipe da casa, iniciando a segunda etapa já pressionando o Paysandu.

Paulinho Bóia se destaca na equipe bicolor, tentando reverter a vantagem do rival, no entanto, não consegue finalizar junto ao restante do time. Para tentar reverter a desvantagem, o técnico Hélio dos Anjos coloca em campo o estreante Benjamin Borasi, e o artilheiro Eslí Garcia, mas não consegue reverter a dominância do Tigre.

No decorrer do jogo, o Vila Nova chegou mais perto de marcar o terceiro gol do que o Paysandu do segundo. Aos 33 minutos, Rhuan recebeu na entrada da área do Papão e mandou de primeira, com a canhota, para o gol de Diogo Silva, quase ampliando a vantagem, mas a bola explodiu na trave.

Netinho, aos 44 minutos, ainda tentou igualar tudo para o Paysandu, recebendo a bola na área do Vila, mas a bola foi muito acima do gol. Com os ânimos exaltados na equipe técnica, Tomás Lucena, preparador físico do Paysandu, levou um cartão amarelo, o sétimo da noite para o Bicola.

Mas, reacendendo a esperança do Papão, Robinho cruzou do jeito certo na área e Lucas Maia não desperdiçou a oportunidade, marcando o segundo gol e igualando tudo na casa do Vila Nova, e encerrando a partida em 2 a 2.

Ficha técnica

Campeonato brasileiro - Série B

Vila Nova-GO x Paysandu

Data: segunda-feira (05/8)

Hora: 21h

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Alisson Lima Damasceno

Gol: Paulinho Bóia (1’ 1T), Lucas Maia (50’ 2T) (PAY); Junior Todinho (19’ 1T), Alesson (1’ 2T) (VIL)

Cartão amarelo: Carlão, João Vieira, Leandro Vilela, Cazares, Paulinho Bóia, Kevyn, Robinho (PAY); Rhuan (VIL)

Vila Nova-GO: Dênis Jr., Elias, Quintero, Jemmes, Rhuan, Ralf, Cristiano, Leandro Naninho (Igor Henrique), Alesson, Juan Christian (Junior Todinho) e Deni Júnior (Henrique Almeida).

Técnico: Luizinho Lopes.

Paysandu: Diogo Silva, Edilson, Carlão, Lucas Maia, Kevyn, Netinho (João Vieira), Matheus Trindade (Leandro Vilela), Robinho (Cazares), Esli García (Paulinho Bóia), Borasi (Jean Dias) e Ruan Ribeiro.

Técnico: Hélio dos Anjos.