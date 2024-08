Em meio a crise, Paysandu visita o Vila Nova-GO pela rodada final do 1º turno da Série B

Voltar para os trilhos. É isso que o Paysandu precisa para vencer novamente na Série B. Depois de duas derrotas consecutivas na competição, o Papão começou a ver a zona de rebaixamento mais próximo e, por isso, precisa voltar urgentemente a pontuar no torneio nacional. A oportunidade para isso será nesta segunda-feira (5), quando a equipe enfrenta o Vila Nova-GO, no OBA, às 20h, pela última rodada do segundo turno da Segundona.

No entanto, o Paysandu terá de superar alguns problemas internos para conseguir mais três pontos na Série B. Após a derrota para o Novorizontino-SP, em casa, estourou uma crise nos bastidores bicolores que quase culminou na demissão de profissionais do departamento de futebol. No embate, o técnico Hélio dos Anjos e o executivo de futebol Ari Barros eram os personagens principais.

Apesar disso, a diretoria alviceleste conseguiu agir rápido. Uma reunião realizada durante a semana, logo após a polêmica se tornar pública, acalmou o clima na Curuzu. Apesar disso, o Papão pode trazer parte dessa instabilidade vivenciada nos bastidores para dentro do campo.

Tabela

Instabilidade, inclusive, é tudo aquilo que o Paysandu não quer nesta Série B. Após ficar sete partidas sem perder, o Papão vem acumulando derrotas na competição que fizeram a equipe descer na tabela. Até o início da 19ª rodada, o Bicola estava na 14ª colocação, com 23 pontos, quatro a mais que a Chapecoense-SC< primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, o Vila Nova-GO vive um excelente momento na Terceirona. O Tigre é o 6º colocado na classificação, com 29 pontos ganhos, mas está empatado com o Sport-PE, primeiro G-4. Ou seja, qualquer ponto conquistado diante do Paysandu pode levar a equipe goiana à zona de classificação para a Primeira Divisão do próximo ano.

Para conquistar os pontos necessários nesta segunda, o Vila Nova-GO utiliza o clima de revanche. Foi o Paysandu responsável por aplicar uma das mais impiedosas goleadas da história do Tigre - 6 a 0 no primeiro jogo da final da Copa Verde deste ano. A partir daquela derrota, inclusive, o Colorado Goiano fez uma grande reformulação no elenco e na comissão técnica.

Como vêm as equipes

Para a partida contra o Vila Nova, o Paysandu terá um retorno importante. Após cumprir suspensão na rodada passada, o zagueiro Lucas Maia volta a equipe e pode ser utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos. Por outro lado, o artilheiro do clube na temporada, Nicolas, saiu lesionado de campo contra o Novorizontino e é dúvida.

Já o Vila Nova terá pelo menos duas mudanças para o jogo contra o Paysandu. O zagueiro Jemmes retorna de suspensão no lugar de Marcondes, que foi titular contra o Ituano. Outra mudança está no meio-campo. Arilson, com fascite plantar, dá lugar a Igor Henrique.

Ficha técnica

Vila Nova-GO x Paysandu

Série B do Campeonato Brasileiro

19ª rodada

Data: 5 de agosto

Hora: 21h

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Arbitragem: Antônio Dib de Moraes (PI)

Auxiliares: Márcio Iglesias Araújo (PI) e Alisson Damasceno (PI)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Vila Nova-GO: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela) e Cazares; Jean Dias, Nicolas (Ruan Ribeiro) e Paulinho Bóia. Técnico: Hélio dos Anjos.