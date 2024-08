Paysandu venceu apenas dois jogos contra o Santos e ambos foram em Belém; confira o retrospecto

O Paysandu reencontra o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira (9), no Mangueirão, pela 20ª rodada da competição. Na primeiro confronto dos clubes na Segundona, o Peixe saiu vitorioso e, para este novo duelo, o time da Vila segue sendo o favorito, pelos resultados atuais e pelo retrospecto contra o Papão.

Ao todo, Paysandu e Santos se enfrentaram 19 vezes em jogos oficiais. O primeiro desses encontros ocorreu em 1977 na Copa Brasil, onde o Peixe venceu por 4 a 0. Depois disso, foram mais 18 partidas, com a equipe santista tento 15 vitórias sobre o Bicola.

VEJA MAIS

Em todo a história de jogos entre os clubes, a equipe bicolor venceu apenas dois duelos e empatou outras duas partidas. Os únicos triunfos do Papão ocorreram em Belém, justamente no Estádio do Mangueirão. Já no último encontro entre os times, em casa, o Peixe ficou com a vitória por 2 a 0.

Vitórias bicolores

A primeira vitória do Paysandu sobre o Santos foi em 2002, na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, Zé Augusto e Vandick marcaram os gols bicolores que garantiu a vitória por 2 a 1. Aquele ano foi magico para o Bicola. A equipe conquistou a Copa dos Campeões e disputou a Libertadores.

No ano seguinte, o Peixe voltou a encontrar o Papão no Mangueirão e perdeu novamente. Vélber marcou duas vezes e empurrou o Paysandu na vitória por 2 a 1. Após isso, os clubes se encontraram em oito momentos e o Santos levou a melhor em todas.

Cenário

Esta é a nona vez que o Papão recebe o Santos no Mangueirão. A partida é duríssima para os bicolores, mas, o time vai tentar quebrar a sequência da equipe alvinegra. Atualmente, o Peixe é líder da Série B 34 pontos. Já o Paysandu é 14º colocado, com 24.

O Bicola vem de um empate sofrido com o Vila Nova-GO fora de casa. O time santista também empatou contra o Sport-PE na última rodada.

Para o duelo, na próxima sexta-feira (9), o Papão terá que contar com todo apoio da torcida para conseguir superar o retrospecto negativo diante do Santos e vencer a partida. O jogo ocorre às 20h, no Mangueirão.

Confira o retrospecto entre Paysandu x Santos

1977 - Brasileiro-Copa Brasil | Paysandu 0 x 4 Santos 1981 - Brasileiro-Taça de Ouro | Paysandu 0 x 4 Santos 1982 - Brasileiro-Taça de Ouro | Paysandu 0 x 0 Santos* 1982 - Brasileiro-Taça de Ouro | Paysandu 1 x 4 Santos 1983 - Brasileiro-Taça de Ouro Paysandu 1 x 2 Santos* 1983 - Brasileiro-Taça de Ouro | Paysandu 1 x 4 Santos 1992 - Brasileiro | Paysandu 1 x 2 Santos 1994 - Brasileiro | Paysandu 0 x 1 Santos* 1995 - Brasileiro | Paysandu 1 x 2 Santos 2002 - Série A | Paysandu 2 x 1 Santos* 2003 - Série A | Paysandu 2 x 1 Santos* 2003 - Série A | Paysandu 0 x 2 Santos 2004 - Brasileiro | Paysandu 0 x 6 Santos 2004 - Brasileiro | Paysandu 1 x 1 Santos* 2005 - Brasileiro F| Paysandu 1 x 4 Santos 2005 - Brasileiro | Paysandu 2 x 3 Santos* 2017 - Copa do Brasil |F Paysandu 0 x 2 Santos 2017 - Copa do Brasil | Paysandu 1 x 3 Santos* 2024 - Série B - Paysandu 0 x 2 Santos

*Partidas em Belém