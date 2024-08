Com dois gols em cinco jogos, atacante do Paysandu mira o Santos: 'Serão 11 contra 11'

Nesta sexta-feira o Papão tem um duelo decisivo na caminhada em busca de uma vaga entre os quatro primeiros da Série B. Contra o Santos, no Mangueirão, o time do técnico Hélio dos Anjos corre atrás de mais três pontos para a incômoda 14ª posição, somando 24 pontos.

Uma das armas para o duelo deve ser a presença do atacante Paulinho Bóia, que desde a sua estreia vem agradando em cheio a Fiel Bicolor. Foram cinco jogos e dois gols, o último deles na abertura do placar contra o Vila Nova, um jogo cercado de expectativa e animosidade por parte da retaguarda goiana.

"Quando chegamos lá a torcida já não nos recebeu bem, mas em campo a gente encarou como todos os outros, como uma decisão onde entramos para fazer o melhor. Graças a Deus saímos com esse ponto de lá", lembra. Vila Nova e Paysandu fizeram um duelo animoso pela final da Copa Verde, vencida pelo Paysandu pelo placar agregado de 10 a 0, deixando um lastro de fúria em alguns setores da imprensa e torcida goiana.

Página virada, o jogador comemora o bom momento e as oportunidades no time de Hélio dos Anjos, mas garante que ainda está longe da condição ideal. "Eu fico feliz por esse início. Eu me cobro muito e até comentei com o meu pai que os gols estão saindo. Individualmente eu não estava feliz, estava errando muitas coisas bobas. Me cobro muito para melhorar", ressalta.

Na próxima rodada o atacante deve ter mais uma oportunidade, agora diante do líder da Série B, o Santos, cuja expectativa mexe não só com os jogadores, mas também com a torcida, diante de uma expectativa de casa cheia no Mangueirão.

"A gente sabe da qualidade do Santos. Eles sabem que a Série B é disputada e que o respeito tem que existir entre todos. Sabemos que eles são um time grande, mas em campo são 11 contra 11. Não tem essa de pequeno. Vamos entrar para fazer o melhor e buscar os três pontos", completa.