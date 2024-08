Vaza vídeo do novo bandeirão da torcida do Paysandu para jogo contra o Santos-SP; assista

A torcida do Paysandu promete fazer uma bonita festa no Mangueirão nesta sexta-feira (9). Para a partida contra o Santos-SP, pela 20ª rodada da Série B, está sendo confeccionado um bandeirão, que será hasteado na entrada dos jogadores em campo. Vídeos mostrando detalhes dos preparativos começaram a circular nas redes sociais.

O estádio da Curuzu, casa do Bicola, tem sido usado como local para a confecção do bandeirão. Em outra imagem, também divulgada nas redes sociais, é possível ver que a nova flâmula ocupa quase todo o espaço do gramado do Vovô da Cidade.

Bandeirão do Paysandu para o jogo contra o Santos sendo confeccionado na Curuzu (Divulgação)

A partida entre Paysandu e Santos marca o início do segundo turno da Série B para as duas equipes. Vindo de uma sequência instável na competição, o Papão está na 14ª posição, buscando fôlego para fugir da zona de rebaixamento. Já o Santos é o líder do campeonato, com 34 pontos.

O duelo entre as equipes, que está marcado para ocorrer às 20h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.