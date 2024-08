Árbitro de Vila Nova x Paysandu 'rouba' gol de Lucas Maia e dá lance para atleta substituído

Um fato inusitado ocorreu na partida entre Paysandu e Vila Nova-GO, que ocorreu no início desta semana, pela 19ª rodada da Série C. Na súmula do jogo, o árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa deu o gol de empate do Papão, marcado no último minuto, ao atacante Jean Dias. No entanto, quem colocou a bola na rede foi o zagueiro Lucas Maia.

Outro fato que chama a atenção: no momento do lance do gol, Jean Dias, o suposto autor da jogada, nem estava mais em campo. O jogador foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, mas o tento só foi marcado aos 49 minutos da etapa final.

Súmula da partida entre Vila Nova-GO x Paysandu, sem o gol de Lucas Maia (Divulgação)

O gol, inclusive, pode fazer falta nas contas pessoas de Lucas Maia. Com 32 jogos vestindo a camisa do Papão na temporada, o zagueiro só tinha marcado uma vez desde que chegou a Curuzu. Por outro lado, Jean Dias é um atleta que já balançou as redes em outras oportunidades. Ele tem três gols pelo Papão e sete assistências.

Apesar da confusão feita pelo árbitro, o ponto conquistado diante do Vila Nova-GO foi importante para afastar o Paysandu da zona de rebaixamento. Ao final da 19ª rodada, o Papão ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, cinco a mais que a Chapecoense-SC, primeiro clube dentro do Z-4.

O Paysandu, no entanto, terá um adversário difícil na briga contra a degola. Na sexta-feira (9), o Bicola encara o Santos–SP, no Mangueirão, pela 20ª rodada. A partida, que começa às 20h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.