Série B: Paysandu recebe o Santos em busca da vitória para se aproximar do G4

A primeira rodada do returno da Série B traz a Belém um adversário espinhoso para a jornada bicolor em busca do acesso. Nesta sexta-feira (9), a partir das 20 horas, direto do Mangueirão, os bicolores enfrentam o Santos pela 20ª rodada da Série B, com promessa de casa cheia e fim de um incômodo tabu.

Segundo a última atualização feita pelo clube, mais de 15 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. A euforia da torcida, no entanto, traz uma discreta cisma com o adversário, que não perde para o Paysandu há 21 anos. Ao todo, são 19 partidas, com 15 vitórias do Santos, duas do Papão e dois empates.

Sobre o duelo em si, o Santos vem na liderança não tranquila da Série B, com 34 pontos, sentindo de perto a pressão dos adversários, especialmente o Novorizontino, vice-líder com um ponto a menos. A vitória, portanto, é crucial para manter-se no topo e seguir confortável de volta à Série A. O time vive uma fase positiva, alargando sua invencibilidade para nove jogos após o empate com o Sport na última rodada.

Mas como nem tudo são flores, o técnico Fábio Carille precisa fazer ajustes no time, principalmente na defesa. Gil fica de fora e João Basso deve ser o substituto. Além disso, o lateral-direito Rodrigo Ferreira substituirá JP Chermont, este lesionado. No ataque, Pedrinho, que recentemente quase deixou o clube, foi novamente recrutado para a batalha do Mangueirão.

Enquanto isso, o Paysandu se encontra a 6 pontos da zona de acesso e a 5 da zona de rebaixamento, o que torna a atenção redobrada essencial. Com "um olho no peixe e outro no gato", o time traz um retrospecto de um empate e duas derrotas. Ou seja, um triunfo convincente o Santos seria fundamental para impulsionar o time na luta pela classificação e recuperar a confiança para o returno.

Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos deve ter a volta de Quintana, que está na fase final de recuperação de lesões. Michel Macedo, por sua vez, ainda não deve ser liberado. A partida terá ainda um reencontro aguardado entre Cazares e o seu ex-clube. O meia defendeu o Peixe por 14 jogos na temporada, marcando um gol. Depois da separação, Cazares aportou na Curuzu e hoje ganha a oportunidade de invocar a temida "Lei do ex".

Outra boa notícia no lado de Hélio é que não há desfalques por suspensão, permitindo ao Paysandu entrar em campo com força máxima na busca por um resultado positivo diante da Fiel Bicolor.

Ficha Técnica

Data: 09/08/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitragem: Não divulgada

Paysandu: Diogo Silva; Edilson Júnior, Lucas Maia, Carlão e Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira e Cazares; Ruan Ribeiro, Jean Dias e Paulinho Bóia.

Técnico: Hélio dos Anjos

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme.

Técnico: Fábio Carille