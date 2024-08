Contra o Santos, meia do Paysandu não quer saber de 'Lei do ex': 'Um jogo a mais'

O Paysandu inicia nesta sexta-feira (10) o returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Após 19 rodadas, os bicolores retomam os confrontos da primeira fase, começando pelo time que lhe deu um caldo na estreia: o Santos, líder da Série B com 34 pontos. O jogo começa às 20 horas, direto do Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No primeiro confronto, realizado em Santos e vencido pelos donos da casa por 2 a 0, o meia Cazares compunha o elenco, mas não foi utilizado na partida. Àquela altura o jogador já havia perdido espaço, até a saída em junho. Sobre o "divórcio", o meia diz não ter traumas. O meia esteve no Santos nesta temporada, disputando 14 partidas com um gol marcado. A última vez em que o meia jogou pelo time foi na 8ª rodada, contra o Botafogo-SP.

"Para mim, na minha forma de ver, é um jogo a mais. Eu tenho amigos que estão lá, mas eu estou aqui defendendo o Paysandu. Eu não tenho raiva de ninguém não. Só agradecimento. Meu coração está tranquilo. Tenho muitos amigos lá, não tenho raiva, nada disso. E agora estou focado para fazer um grande jogo", revela.

VEJA MAIS



Aproveitamento positivo no Paysandu

No Papão, o meia tem tido um ótimo aproveitamento, com três assistências para gols em cinco jogos, tornando-se a grande referência na armação bicolor. Todavia, o histórico de confrontos o obriga a tomar outra postura. Em 19 partidas, o Santos venceu 15, empatou duas e perdeu duas. A última vez que o Paysandu venceu o adversário foi na Série A de 2003, em Belém.

"Sempre temos que melhorar. Sempre tem coisas a ajustar, ver jogos anteriores para consertar os erros, treinar e treinar para melhorar. E também nunca fui ao Mangueirão. Não conheço o gramado, mas todo mundo fala que é tapete. Eu espero que esteja assim na partida para que o nosso time consiga fazer uma grande exibição", completa Cazares.

Por fim, quando questionado se havia alguma receita para "fisgar" o peixe, Cazares foi objetivo. "O time tem que ser ele mesmo. Um time intenso, correr para frente, atacar em linhas. Isso vai depender do que o professor vai querer. A gente está bem, vamos jogar de igual para igual. Vamos usar toda a nossa intensidade para ganhar o jogo", encerra.