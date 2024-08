Com ataque desfalcado, Borasi pode ser opção no Paysandu contra o Botafogo-SP

O atacante argentino Benjamín Borasi tem apenas dois jogos com a camisa do Paysandu, o suficiente para sentir a pressão de vestir a camisa bicolor. Contra o Santos, na última sexta, o jogador pôde relembrar um pouco do estilo hermano, com arquibancadas cheias, bandeiras e cânticos inflamados.

O Paysandu é o segundo clube brasileiro no currículo do atleta, o primeiro com grande torcida. Antes, Borasi esteve no São Luiz-RS, por onde disputou o Gauchão, a Recopa Gaúcha e a Copa do Brasil. Com as portas abertas no futebol brasileiro, o atacante acabou desembarcando em Belém para a disputa da Série B.

"Uma oportunidade muito grande de poder jogar aqui. Estrear contra o Vila Nova e depois contra o Santos foi muito bom para mim", diz ele. Quando se refere à Fiel, Borasi é objetivo. "A torcida é muito boa. Jogar com muitos torcedores que apoiam o time é muito bom", prossegue.

Até o momento o jogador entrou em campo duas vezes, mas pode retornar já neste domingo, caso o técnico Hélio dos Anjos opte por ele em uma das vagas deixadas por Paulinho Bóia, que sofreu uma entorse, e Jean Dias, lesionado na coxa. Edinho também está na disputa, mas pesa ao jogador o fato dele estar com maior ritmo.

"Quero aproveitar sempre quando tenho mais minutos, sendo reserva ou titular. Quero somar com a equipe para somar mais pontos. Nós confiamos que vamos voltar a pontuar. Nesse jogo de visitante, vamos buscar somar para subir de posição. Nós acreditamos nisso", encerra.

Borasi tem 26 anos, é natural de Rojas, na Argentina. Foi revelado nas categorias de base do Sarmiento de Junín, passando depois pelo Flandría e Flandría, antes de desembarcar no futebol brasileiro, onde atua desde o início da temporada.