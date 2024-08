Série B: Chances de acesso do Paysandu despencam após quatro rodadas sem vencer, afirma site

As probabilidades do Paysandu alcançar a Série A do Brasileirão em 2025 caíram vertiginosamente nas últimas rodadas. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatísticas, o Papão tem apenas 1,9% de possibilidade de subir à Primeira Divisão. O número, inclusive, contrasta com aquele obtido há quatro rodadas, quando o Bicola era favorito a terminar a Série B no G-4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o Chance de Gol, após a vitória sobre a Ponte Preta-SP, na 16ª rodada, o Paysandu era a quarta equipe com mais chances de subir à Série A em 2025. Na ocasião, o Papão tinha 37,7% de probabilidade de ascender à Primeira Divisão e apenas 0,2% de chance de rebaixamento.

VEJA MAIS

No entanto, desde então, o Papão entrou numa espiral de resultados negativos e caiu posições na tabela. Há quatro partidas sem vencer, o Bicola está na 15ª colocação na Segundona e viu as probabilidades de acesso despencarem. Segundo o Chance de Gol, as possibilidades do Lobo subir à Primeira Divisão em 2025 é de 1,9%, enquanto as de queda à Série C são de 2,9%.

Os números do Paysandu foram atualizados no último final de semana, após o final da 20ª rodada. Na sexta-feira (9), o Papão perdeu para o Santos-SP, líder da Série B, por 3 a 0, no estádio Mangueirão, diante de 35 mil pessoas.

Matemática bicolor

Segundo o Chance de Gol, a equipe que somar ao final da temporada 64 pontos tem 80% de chance de acesso à Série A. Para alcançar essa pontuação, o Paysandu, que tem 24 pontos, precisaria de um aproveitamento de 74% nas partidas que restam até o final da temporada.

Já para o rebaixamento, a conta parece ser mais simples. Conforme o Chance de Gol, a equipe que somar 43 pontos tem 80% de probabilidade de se livrar da queda à Série C. Para alcançar esta meta, o Papão precisa ter um aproveitamento de 35% nas rodadas restantes do torneio

Série B

O próximo desafio do Paysandu na Série B do Brasileirão é diante do Botafogo-SP, no domingo (18). A partida, que está marcada para ocorrer no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.