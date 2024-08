Médico do Paysandu faz avaliação dos quatro atacantes com passagem recente pelo DM

No próximo domingo (18), o Paysandu vai até o interior de São Paulo enfrentar o Botafogo-SP, pela 21ª rodada da Série B, com o objetivo de voltar a se aproximar da parte de cima da tabela. Hoje, o Papão tem 24 pontos e ocupa o 15º lugar.

Para o duelo, o técnico Hélio dos Anjos tem algumas pendências no quadro de opções. Quatro atletas estão no radar do Departamento Médico, que tem se desdobrado para suprir a necessidade da competição. Ao todo, quatro atacantes: Nicolas, Jean Dias, Paulinho Bóia e Edinho fazem algum tipo de tratamento ou não estavam em campo com 100% da condição física, caso de Nicolas.

Na tarde desta segunda-feira (12), o médico Gabriel Remígio conversou com a imprensa e fez uma avaliação do quadro dos atletas.

Nicolas

O Nicolas foi um atleta que há cerca de 14 dias teve uma lesão muscular grau 1 da região anterior da coxa esquerda. Desde então estamos trabalhando ,com ele, fazendo a evolução do tratamento. É um atleta com recuperação muito boa devido a disciplina.

Então quando atingimos oito, nove dias de tratamento, ele evoluiu em condições de jogo. Não era o ideal, mas ele atingiu todos os critérios de tratamento do DM, podendo jogar e performar contra o Santos.

Paulinho Bóia

Foi uma surpresa para todos nós. O atleta se lesionou por um mecanismo indireto, teve uma entorse de tornozelo sem contato, por conta de um buraco da irrigação do gramado. O pé dele encaixou, mas não teve o trauma direto, que é muito comum para o atleta. O Paulinho evolui bem. É uma lesão mais simples, mais tranquila.

Jean Dias

O Jean teve uma lesão na musculatura adutora da região interna da coxa direita, que requer um pouco mais de cuidado. Mas estamos trabalhando muito. No sábado pós jogo de manhã os dois já estavam tratando, para que recuperasse o mais rápido possível. Estamos trabalhando de forma acelerada.

Edinho

O Edinho teve uma lesão semelhante ao Paulinho, só que ele está numa fase mais avançada. Faz cinco dias que teve a lesão, teve edema, dor, limitação de movimento, mas desde o início ele começou o tratamento na fase operada. Hoje ele já está recuperando os movimentos, a funcionalidade do tornozelo, com pouca dor, Estamos evoluindo com ele para outra fase, possivelmente liberando o para as próximas partidas.

Ainda segundo o médico, Paulinho Bóia tende a ser liberado em menos tempo, em relação a Jean Dias, que deve continuar em tratamento médico por maior tempo. Contudo, ele não dá prazos. "A gente, e isso não é só a nível de Paysandu, não trabalha tanto com prazo, com data. Antes, as lesões eram como receita de bolo, tinham data para voltar. Com o tempo, as tecnologias e a evolução da fisioterapia, medicina esportiva, a gente não trabalha com prazo fechado, porque pode voltar muito antes do que seria o prazo esperado", encerra.