Paysandu negocia contratação de atacante campeão da Libertadores com o Fluminense, diz jornalista

O Paysandu pode estar perto de trazer mais um reforço estrangeiro nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal, o Papão está em negociação com o atacante colombiano Yony González, atualmente no Atlético-GO, e que foi campeão da Libertadores com o Fluminense-RJ em 2023. Se concretizado, o acordo pode ser fechado nos próximos dias.

A informação de Michel Anderson também ganhou repercussão na imprensa goiana. Os jornalistas Venê Casagrande, do SBT Rio, e Felipe Silva, do portal UOL, afirmaram que Yony González não faz mais parte dos planos do Dragão para a disputa da Série A. Com isso, alguns clubes da Série B, incluindo o Bicola, passaram a disputar a contratação do jogador.

No entanto, a possível transferência ainda não foi confirmada pelo Paysandu. A reportagem entrou em contato com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, para obter mais detalhes sobre o acordo, mas não obteve resposta.

Carreira

Yony González, de 30 anos, começou a carreira no Envigado-COL, mas foi no Junior Barranquilla-COL que se destacou, sendo peça-chave na conquista da Copa Colômbia em 2017 e na campanha vitoriosa da Superliga em 2018.

Em 2019, Yony se transferiu para o Fluminense-RJ, onde rapidamente se tornou um dos principais nomes do time. Com velocidade, habilidade e instinto artilheiro, conquistou a confiança da torcida tricolor e ajudou o clube a alcançar bons resultados. Sua passagem pelo Tricolor foi marcada por gols importantes e atuações decisivas, o que despertou o interesse do futebol internacional.

Em 2020, Yony foi negociado com o Benfica-POR, mas sua trajetória na Europa foi instável, com vários empréstimos a clubes como Corinthians-SP, LA Galaxy-EUA e Ceará-CE.

A consagração definitiva de Yony González veio em 2023, quando voltou ao Fluminense-RJ e conquistou a Copa Libertadores. Ele foi o autor da assistência para o gol de Germán Cano, que abriu o placar na final contra o Boca Juniors-ARG.

Em 2024, após disputar apenas uma partida pelo Tricolor das Laranjeiras, Yony se transferiu para o Atlético-GO. Até o momento, o atacante jogou 13 partidas pelo Dragão, mas ainda não marcou gols.