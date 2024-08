Destaque do Paysandu, João Vieira comemora 1º Dia dos Pais ao lado do filho: ‘Melhor coisa do mundo’

O volante João Vieira é um dos destaques do elenco do Paysandu há, pelo menos, três temporadas. Com a camisa bicolor, o jogador já conquistou feitos importantes, como o acesso à Série B, o título paraense e o bicampeonato da Copa Verde. Apesar disso, foi apenas em 2024 que João alcançou seu maior objetivo: o de ser pai. Foi quando atuava no futebol paraense que nasceu, em janeiro, Bento, o primeiro filho do atleta.

Em meio a rotina de treinos, jogos e de cuidado ao pequeno Bento, o volante encontrou um tempo para conversar com o Núcleo de Esportes de O Liberal sobre a paternidade. Ele comemorou o fato de poder comemorar, neste domingo (11), o primeiro Dia dos Pais com o filho.

"Ter filhos sempre foi um sonho meu e da minha esposa. Tentamos por dois anos e meio e, então, o Bento chegou. Ele veio para alegrar as nossas vidas. Mudou totalmente quem somos e a maneira como vemos a vida. É um amor diferente de tudo, a melhor coisa do mundo", disse o volante.

A família de João Vieira esteve presente na homenagem que o atleta recebeu por atuar 100 jogos pelo Paysandu (Ascom Paysandu)

Apesar disso, a conciliação entre as rotinas de atleta profissional e de pai requer muita dedicação. João disse que a chave para conseguir exercer bem as duas funções é o foco. As horas de treino são de atenção máxima, assim como os preciosos momentos ao lado do Bento.

"Dou o meu máximo, tanto no meu trabalho quanto no meu papel como pai. Apesar das viagens e concentrações, sempre que posso estou com o Bento, cuidando dele, para ser o pai mais presente possível. Eu faço de tudo um pouco, dou banho, troco fralda, brinco... Tento aproveitar ao máximo o tempo com ele quando estou em casa. Sem que nem sempre foi estar com ele, pela rotina de treinos, viagens e jogos. Então, esses momentos de lazer com ele são muito precisos e não abro mão", contou o jogador.

Papais bicolores

Matheus Nogueira e João Vieira são os papais de primeira viagem do Paysandu (Ascom Paysandu)

João, inclusive, não é o único novo papai do elenco do Paysandu. Neste ano, também nasceu a Antonella, filha do goleiro Matheus Nogueira. O volante do Papão diz que costuma trocar experiências com o colega de equipe, já que ambos possuem realidades parecidas.

"Essa questão da paternidade no vestiário é bem tranquila. Troco algumas ideias com outros pais do grupo. Além disso, no nosso time, eu não sou o único pai de primeira viagem, então isso me deixa mais seguro de compartilhar experiências", finalizou.