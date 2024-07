João Vieira revela conversas com o Paysandu para renovação e declara: ‘Tenho vontade de ficar’

O Paysandu já conversa com o staff do volante João Vieira, referência da equipe nesta temporada, para a renovação de contrato até a próxima temporada. Segundo o atleta, em entrevista coletiva concedida no estádio da Curuzu nesta sexta-feira (19), ainda não foi feita uma proposta formal de ampliação de vínculo, mas a tendência é que isso ocorra em breve. O jogador, também, disse que deseja ficar no Papão mais um ano.

"Como eu costumo dizer em entrevistas, sobre questões contratuais ou de propostas de outras equipes, quem resolve é o meu empresário. Quero me concentrar em jogar bola e, a partir do momento que fiz isso, meu futebol só evoluiu. Estamos conversando, sim, com o Paysandu e tenho vontade de ficar. Tudo de bom que aconteceu na minha carreira eu devo ao Paysandu. Sei que no momento certo vamos sentar e conversar, mas acho que essa hora ainda não chegou. Acredito que tudo vai acontecer de forma natural", explicou.

João Vieira é um dos símbolos da era vencedora do técnico Hélio dos Anjos no Papão. Em pouco mais de dois anos na Curuzu, o jogador conquistou dois títulos, um acesso à Série B e já vestiu a camisa bicolor em mais de 100 partidas, feito raro para atletas da atualidade. Questionado sobre a importância do clube na sua carreira, o volante disse que o Bicola representa um "mix de emoções boas".

"Aqui tudo é vivido com muita paixão e intensidade. Você vive muito o que o clube te oferece, como os treinos, a torcida e o jogo. Acredito que fiz o meu melhor pelo clube, já que é essa instituição que coloca o sorriso no rosto da minha família e comida na minha mesa. Sou imensamente grato. São vários sentimentos bons que aparecem quando falo do Paysandu. Vou levar o clube pra sempre na minha vida, porque ele foi um divisor de águas na minha carreira", afirmou.

Sobre a próxima partida pela Série B, diante da Ponte Preta-SP, na Curuzu, João Vieira acredita que o Paysandu enfrentará um adversário bastante agressivo. O jogo, inclusive, é encarado como um confronto direto na tabela pelos jogadores e comissão técnica.

"Na Série B, buscar um ponto fora de casa é difícil, mas acho que a Ponte vem pra cá pra tentar vencer. Apesar disso, sabemos que é difícil pro adversário jogar aqui. Não perdemos na Curuzu há um ano e queremos continuar com a sequência positiva. Tenho certeza que o estádio vai tá lotado, com nosso 12º jogador nas arquibancadas. Com eles vamos fazer de tudo pra fazer valer nosso mando de campo", finalizou.

Paysandu e Ponte Preta-SP começa às 18h deste sábado (20), e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.