Após 100 jogos e títulos pelo Paysandu, João Vieira rejeita rótulo de ídolo: ‘Torcida tem que dizer’

Um ídolo em construção. É assim que a torcida do Paysandu avalia a trajetória de João Vieira no clube. Desde a contratação, bastante questionada pela Fiel, em meados de 2022, o jogador tem acumulado marcas expressivas pelo Papão. Em quase dois anos em Belém, o volante já tem três títulos - duas Copas Verde e um Parazão - além de um acesso à Série B do Brasileirão. Todos esses feitos já fariam de qualquer jogador uma referência para as arquibancadas, mas João prefere receber esse novo "rótulo" com cautela.

Em entrevista coletiva concedida na Curuzu nesta quinta-feira (20/6), no dia que o Paysandu viaja para Chapecó, onde vai enfrentar a Chapecoense-SC, pela Série B, o jogador não quis se colocar na posição de um ídolo do Papão. A responsabilidade de atribuir essa honraria foi repassada à torcida que, segundo ele, tem o verdadeiro direito sobre a história do clube.

"Falar de idolatria é complicado pra quem tá jogando. Quem tem que dizer isso é a torcida, não eu. Eu tenho só a ciência das coisas boas que venho fazendo aqui, dos títulos, dos gols e das marcas. Sei que tenho escrito meu nome na história do clube, mas esse rótulo de ídolo eu deixo com a torcida. Conheço minha importância para o Hélio e vou continuar trabalhando para alcançar mais coisas boas, para mim e para o Paysandu", avaliou.

Além dos títulos, João Vieira alcançou mais uma marca expressiva pelo Papão esta semana. Na terça-feira (18), diante do CRB-AL, o volante fez a 100ª partida pelo Bicola. No duelo, o jogador ainda marcou o gol que abriu o placar a favor do Paysandu, mas viu a equipe adversária alcançar o empate antes do apito final.

João Vieira foi homenageado por gol do título da Copa Verde de 2022 nas paredes da Curuzu (Caio Maia/ O Liberal)

As boas atuações de João e as marcas alcançadas, inclusive, tem chamado a atenção de outras equipes do Brasil. Questionado sobre possíveis propostas de transferências ou uma renovação de contrato com o Papão, o volante disse que está tranquilo e quer ficar "desligado" do mercado de transferências por enquanto, para focar na Série B.

"Tive uma conversa boa com o meu empresário. Disse pra ele que se chegar alguma coisa, seja de transferência ou de renovação, quero continuar fazendo o que faço agora, tranquilo. Tenho que focar dentro de campo. Tenho meu contrato com o Paysandu até o final do ano e quero cumprir. Quero deixar as coisas fluindo naturalmente porque, quando fiz isso, tudo deu certo", disse.

Provavelmente com João Vieira de titular, o Paysandu enfrenta a Chapecoense-SC no domingo (23), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.