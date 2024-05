Herói de título do Paysandu é único remanescente bicolor da final da Copa Verde de 2022

O atual elenco do Paysandu tem apenas um jogador remanescente do último título da Copa Verde conquistado pelo clube, diante do Vila Nova-GO, em 2022. Herói daquela conquista, João Vieira, de 26 anos, hoje é referência do elenco bicolor e está próximo de, novamente, marcar história com a camisa alviceleste. No jogo de volta de decisão deste ano, que ocorre na quarta-feira (29), diante do Tigre, o volante fará a 96ª partida oficial com a camisa alviceleste.

Com passar dos anos, a expressiva marca tem sido cada vez menos alcançada no Paysandu. O personagem do clube que chegou a 100ª partida, recentemente, foi o técnico Hélio dos Anjos. Vale destacar, no entanto, que o treinador teve três passagens pelo Papão, enquanto João Vieira atua ininterruptamente pelo clube desde 2022.

Herói do título

João Vieira marcou, até o momento, cinco gols nos 95 jogos com a camisa bicolor. Um desses tentos, com certeza, é o mais especial de toda a carreira do atleta: o empate contra o Vila Nova-GO, no jogo de volta da final da Copa Verde de 2022.

Na ocasião, Papão e Vila haviam empatado o jogo de ida, em Belém, por 0 a 0. Na partida de volta, em Goiânia, o Tigre vencia por 1 a 0, gol marcado por Diego Tavares, ainda na primeira etapa. Nos acréscimos do segundo tempo, João Vieira acerta um belo chute de falta e igual o marcador em 1 a 1, levando o duelo para os pênaltis.

Nas cobranças, o Paysandu levou a melhor sobre o Vila Nova-GO e garantiu o terceiro título da competição. No entanto, foi João Vieira considerado o herói do título pela torcida. Gol salvador do volante, inclusive, está eternizado nas paredes do estádio da Curuzu.

João Vieira foi homenageado por gol do título nas paredes da Curuzu (Caio Maia/ O Liberal)

Copa Verde de 2024

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da final da Copa Verde de 2024, em Goiânia, às 20h. Por ter vencido por 6 a 0 a partida de ida, o Papão pode ser derrotado por até cinco gols de diferença que, mesmo assim, garante o título. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.