Contra o Guarani, Hélio dos Anjos alcança marca de 100 jogos à frente do Paysandu

A partida entre Guarani e Paysandu marca um número respeitável na carreira do técnico Hélio dos Anjos. Desde a sua primeira passagem pelo clube, em 2002, o treinador já comandou a equipe bicolor em 100 oportunidades. Neste período, o Papão conquistou dois títulos estaduais e um acesso à Série B, caindo nas graças da torcida como um dos treinadores mais importantes deste século.

O mineiro Hélio César Pinto dos Anjos tem uma longa trajetória no futebol, começando a carreira de treinador em 1986. Sua chegada ao Papão, no entanto, só aconteceu em 2002, quando o time estava na Série A, comandado então por Givanildo Oliveira. Na Série A daquele ano, deixou o time na 20ª colocação e, quando se preparava para disputar a Libertadores do ano seguinte, teve um desentendimento com a diretoria do clube e acabou indo para o Sport Recife.

O retorno ao Papão aconteceu em 2019, comandando uma boa campanha na Série C, que, por muito pouco não alcançou o acesso, "atrapalhado" pela derrota para o Náutico, onde o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou um pênalti irregular em favor do Timbu. Na mesma temporada perdeu o título da Copa Verde para o Cuiabá, mas tirou a forra no ano seguinte, quando conquistou o Parazão.

A terceira e atual passagem pelo bicolor iniciou em 2003, assumindo o lugar do técnico Marquinhos Santos. Com ele no comando, o Paysandu engrenou na Série C e terminou a temporada com o retorno do time à Segunda Divisão. Foi mantido no cargo em 2024 e deu ao clube o 50ª título estadual, bem como segue na iminência de ganhar sua primeira Copa Verde, depois de comandar a vitória por 6 a 0 sobre o Vila Nova.

Conhecido pela franqueza como lida com as questões administrativas do clube, Hélio dos Anjos é um treinador de muitas e duras palavras, mas o temperamento também contribuiu para o bom relacionamento com a atual diretoria do clube, que o manteve no cargo, mesmo com o início irregular na Série B deste ano.