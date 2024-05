Hélio dos Anjos mantém time titular do Paysandu para a partida contra o Guarani

O Paysandu está escalado para o confronto de logo mais, contra o Guarani, pela 7ª rodada da Série B. O treinador do bicola manteve a formação utilizada na rodada anterior, contra o Amazonas. A única mudança em relação ao jogo anterior foi a volta do lateral-direito Edílson no lugar de Léo Pereira. O zagueiro Yeferson Quintana retorna ao time principal, após sair na final da Copa Verde por não ter sido inscrito. Juninho, Esli Garcia e Ruan Ribeiro vão se firmando entre os titulares. A partida começa às 21h e você confere o duelo na transmissão Lance a Lance de O Liberal.

