Pela Série B, Paysandu tropeça e empata com o CRB-AL na Curuzu

Em jogo realizado na noite desta terça-feira (8), na Curuzu, o Paysandu ficou apenas no empate por 1 a 1 com o CRB-AL, em partida válida da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. João Vieira abriu o placar para o Papão, de pênalti, e Léo Pereira empatou para os regatianos.

O empate não serviu para nenhuma das equipes. O Paysandu estacionou na 15ª colocação, com 12 pontos, e pode ainda ser ultrapassado pelo Brusque na rodada. Já o CRB chegou aos 9 pontos e se mantém na zona de rebaixamento da Série B com o empate na Curuzu.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Paysandu foi o dono das ações nos primeiros minutos de partida. Apesar do domínio do jogo até 15 minutos, os bicolores só chegaram ao gol do CRB uma vez, com o lateral-esquerdo Kevyn.

Passada a blitz inicial, o CRB se soltou e equilibrou a partida, disputando fisicamente com o Paysandu. Tanto foi positiva essa igualdade - e até superioridade em alguns momentos, principalmente com Falcão no meio-campo - que o técnico Hélio dos Anjos tirou o meia Juninho do jogo para a entrada do volante Netinho.

Paysandu melhorou na partida com a entrada do volante, mas nem o Papão e nem o CRB foram bem na criação de chances no primeiro tempo. Ao todo, apenas uma finalização no alvo com uma tentativa de João Vieira.

Segundo tempo

Netinho manteve o bom desempenho na reta final do primeiro tempo e foi o jogador quem puxou o time para o campo de ataque, além de ser o homem responsável pelas jogadas de bola parada.

Porém, foi outro volante em campo quem abriu o placar na Curuzu. Kevyn cruzou e a bola bateu no braço do defensor do CRB. Depois de muita espera o árbitro marcou a penalidade com a ajuda do VAR. A torcida pediu Esli Garcia na cobrança do pênalti, mas foi João Vieira quem bateu e converteu em gol. 3º gol do volante em 2024 no seu 100º jogo com a camisa do Paysandu.

Não demorou muito tempo para o CRB acordar na partida. Em jogada de contra-ataque, Léo Pereira aproveitou o apagão da zaga bicolor e ficou cara a cara com o goleiro Diogo Silva, para empatar a partida na Curuzu.

A tensão cresceu no jogo com o gol sofrido do Paysandu. Netinho continuou sendo o jogador de mais destaque na partida, tirando o time de trás e também com finalizações de fora da área. Hélio oxigenou o time com as entradas de Michel Macedo e Val Soares, e o time bicolor até conseguiu o abafa típico de reta final de jogo em que o mandante precisa da vitória. Porém, não foi o suficiente para superar o sistema defensivo do CRB na Curuzu.

O empate não foi bom negócio para as duas equipes, que estão coladas na zona de rebaixamento da competição. No momento, Paysandu tem três pontos de vantagem em relação ao CRB, primeiro time dentro do Z-4, só que os regatianos ainda possuem dois jogos atrasados para disputar e tentar a recuperação na tabela.

Paysandu é o time que mais empatou na Série B. O empate com o CRB foi o 6º dos bicolores na Série B, sendo o 4º como mandante. Para quem pensa em fazer uma competição tranquila, o time precisa converter os mandos de campo em vitória.

Ficha técnica

Paysandu x CRB

Local: Curuzu

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistente 1: José Renato Nascimento Junior (DF)

Assistente 2: Renato Gomes Tolentino (DF)

Gols: João Vieira (P) 15’/2T (Paysandu); Léo Pereira 20’/2T (CRB)

Cartões amarelos: Edilson, Lucas Maia, Edinho e Quintana (Paysandu); Anselmo Ramon, Matheus Ribeiro, Hereda, João Pedro e Mike (CRB)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson (Michel Macedo), Quintana, Lucas Maia, Kevyn; Leandro Vilela (Val Soares), João Vieira, Juninho (Netinho); Edinho (Gabriel Santos), Esli Garcia e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Darlisson, Matheus Ribeiro; Falcão (João Neto), João Pedro, Gegê; Rômulo (Mike), Léo Pereira (Kallyel) e Anselmo Ramon (Getúlio). Técnico: Daniel Paulista