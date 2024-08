Apesar da derrota, Paysandu se consolida com o maior público registrado na Série B

A partida contra o Santos, pela 20ª rodada da Série B, não terminou como o esperado para a Fiel Bicolor, que encheu as dependências do Mangueirão, na esperança de ver um baile em campo. O baile, de fato aconteceu, mas acabou soando favorável aos visitantes, que venceram por 3 a 0, mantendo a liderança da segunda divisão nas mãos do Peixe. No entanto, nas arquibancadas o Paysandu foi gigante e anotou o maior público registrado na competição, com direito a mosaico e bandeirão.

Exatamente 36.720 torcedores estiveram presentes no duelo, gerando uma renda líquida de R$ 1.030.979,86 milhão, a maior conquistada pelo clube, que, apesar da derrota, se manteve em 14ª, com 24 pontos. O público supera de longe a média geral da Série B, atualmente na casa dos 13.831 torcedores por jogo. O número anotado, no entanto, não garante a hegemonia bicolor nas arquibancadas, já que o TOP 5 de público na Segundona é dominado pelo Ceará, dono dos outros quatro maiores públicos.

Um total de 36.720 torcedores foram ao Mangueirão na esperança de ver a vitória bicolor sobre o Santos. (Thiago Gomes / O Liberal)

Na oitava rodada, o Ceará venceu o Coritiba no Castelão na presença de 36.720 torcedores, sendo este o segundo maior público registrado. Na terceira posição está a partida entre Ceará e Guarani, na 19ª rodada, vencida pelos donos da casa por 3 a 1. Neste dia, outros 30.886 torcedores compareceram ao caldeirão cearense. Em quarto lugar está a partida entre o Vozão e o Santos, na 14ª rodada. O Peixe saiu vencedor pelo placar de 1 a 0, diante de 30.046 torcedores. Por fim, fechando o grupo dos cinco maiores públicos, Ceará e Goiás, na abertura da Série B, visto por 25.803 torcedores. O jogo terminou em 1 a 1.

Voltando a Belém, o torcedor bicolor segue um ritmo mais modesto, até por conta do local das partidas, a maioria delas realizadas na Curuzu, que tem capacidade reduzida. No Vovô da Cidade, o Papão registrou um público de 15.407 torcedores no empate em 1 a 1 com o Operário, pela 13ª rodada. Os demais públicos estão abaixo dos 15 mil espectadores.

Agora, no entanto, o Paysandu só volta a jogar em Belém na 23ª rodada, contra o Mirassol, mas tudo indica que a partida seja levada de volta à Curuzu. Antes, o Papão enfrenta o Botafogo/SP, no próximo dia 18, e o Avaí, no dia 22, na Ressacada.

Confira os números

1º - Paysandu 0 x 3 Santos: 36.720 torcedores - 20ª rodada;

2º - Paysandu 1 x 1 Operário: 15.407 torcedores - 13ª rodada;

3º - Paysandu 2 x 1 Ceará: 14.653 torcedores - 15ª rodada;

4º - Paysandu 1 x 1 CRB: 13.120 torcedores - 11ª rodada;

5º Paysandu 1 x 0 Ponte Preta: 12.323 torcedores - 16ª rodada;

6º - Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP: 10.320 torcedores - 2ª rodada;

7ª - Paysandu 2 x 0 América-MG: 10.048 torcedores - 8ª rodada;

8º Paysandu x Novorizontino: 9.341 torcedores - 18ª rodada;

9º - Paysandu 0 x 0 Avaí: 9.303 torcedores - 3ª rodada;

10ª - Paysandu 1 x 1 Goiás: 7.080 torcedores - 5ª rodada.