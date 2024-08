Hélio dos Anjos fala sobre possível saída do executivo de futebol: 'Problema foi comigo'

O Paysandu deve ter mudanças na equipe interna nas próximas semanas. De acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, o executivo de futebol Ari Barros irá deixar o clube. Na coletiva de imprensa após a derrota para o Santos na noite de sexta-feira (9), no Mangueirão, válida pelas 20ª rodada da Série B, o treinador Hélio dos Anjos foi questionado pelo repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal Mais, sobre os motivos que levaram à saída do executivo.

"Eu não vou deixar nada nas costas da direção, o problema foi comigo mesmo. Então, eu tenho que ser homem para isso. E eu falo a verdade. Foi avisado, orientado, reuni, pedi, orientei, falei... se eu for enumerar os problemas que tive relacionado a isso, eu vou ficar até 21h, porque eu posso relacionar e contar", declarou o técnico bicolor.

Hélio destacou que todos tinham uma boa relação e deu a entender que ele havia indicado o executivo para o Náutico e foi uma das referências para a chegada de Ari no Papão. No empate contra o Vila Nova-GO, na última segunda-feira (5), o técnico do Bicola já havia falado sobre o clima interno do Paysandu. Hélio negou que o ambiente estivesse ruim, mas confirmou "pequenos problemas".

Na entrevista desta sexta-feira, o treinador voltou a destacar o compromisso com o crescimento do clube bicolor e revelou que as divergências iniciaram já no ano passado, após a decisão contra o Botafogo-PB, na Série C, mas defendeu a permanência do executivo.

"Na virada do ano, quando a direção sentou comigo, me pediram uma orientação e eu disse para permanecer, seguir com a nossa equipe de trabalho, mas eu já estava tendo problema. Eu sou um cara que aquilo que me cabe eu assumo. Então, para mim, teve motivos para me desentender profissionalmente. As pessoas acham que é questão de ego, não é! Eu cheguei a conversar um dia por duas horas e meia, mostrando, pedindo, orientando, fazendo comparações, até mesmo com o presidente do clube", revelou Hélio dos Anjos.

O Paysandu ainda não confirmou oficialmente a saída de Ari Barros do clube, no entanto, a mudança é praticamente certa. Ainda não há um nome confirmado para ocupar o lugar do executivo, mas, em um primeiro momento, o Papão deve escolher alguém que já está no time e depois sair para o mercado, de fato.