Série B: Com derrota em casa, Paysandu cai na tabela; confira a classificação

A 20ª rodada da Série B do Brasileiro ainda não terminou. Faltam apenas duas partidas que serão disputadas nesta segunda-feira (12), porém, são jogos que não irão mudar a posição do Paysandu na tabela. O clube bicolor perdeu para o Santos-SP, em Belém, na última sexta-feira (9), no Mangueirão e acabou caindo uma posição na classificação.

O Papão irá terminar a rodada na 15ª colocação com 24 pontos, mantendo uma “gordurinha” à frente do primeiro clube da zona de rebaixamento, que nesse momento é a Chapecoense-SC, na 17ª posição, com 19 pontos. Completam o Z-4 da Série B o Brusque-SC (19 pontos), Ituano-SP (16) pontos e o Guarani-SP (11 pontos).

Agenda do Papão

A próxima partida do Paysandu na Série B do Brasileirão está marcada para o próximo domingo (18), às 18h30, contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto (SP), interior de São Paulo (SP). O jogo é encarado como de “seis pontos”, já que o clube paulista está atrás do Paysandu na tabela com 22 pontos e, pode ultrapassar o Papão, em caso de vitória.

G-4

Já na parte de cima da tabela o Santos segue na liderança, agora com 37 pontos, após vencer o Paysandu no Mangueirão. O Novorizontino-SP derrotou o CRB-AL, fora de casa, e segue na cola do Peixe, agora com 36 pontos. Na terceira posição está o Mirassol-SP, com 35 pontos, formando o “trio paulista”. Fechando o G-4 nesse momento está o América-MG, que venceu na rodada e agora soma 33 pontos. Mas o Coelho pode perder a posição hoje, caso o Vila Nova-GO, vença o Guarani-SP, às 20h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fechando a rodada, o Goiás-GO recebe o Ceará-CE, hoje, às 21h, no Estádio da Serrinha.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE MOMENTO DA SÉRIE B

1º - Santos-SP – 37 pontos

2º - Novorizontino-SP – 36

3º - Mirassol-SP – 35

4º - América-MG – 33

5º - Sport-PE – 32

6º - Vila Nova-GO – 30

7º - Ceará-CE – 29

8º - Operário-PR – 29

9º - Avaí-SC – 28

10º - Ponte Preta-SP – 27

11º - Goiás-GO – 25

12º - CRB-AL - 24

13º - Amazonas-AM – 24

14º - Coritiba-PR – 24

15º - Paysandu-PA – 24

16º - Botafogo-SP – 22

17º - Chapecoense-SC – 19

18º - Brusque-SC – 19

19º - Ituano-SP – 16

20º - Guarani-SP - 11