O cara do momento: Após gol contra o Ituano, Esli García assume artilharia na Série B; veja

O Paysandu voltou a vencer a Série B do Campeonato Brasileiro e respira mais aliviado na competição. No último sábado (15), o Papão encarou o Ituano-SP e venceu o duelo por 5 a 3, com destaque para o atacante Esli García, que chegou ao quinto gol na disputa e assumiu a artilharia da Segundona.

Contra o Galo de Itu, Esli marcou o quarto gol bicolor na partida aos 10 minutos do segundo tempo. O jogador chegou à marca após receber um lançamento de Jean Dias, tirar do zagueiro e completar com um belo chute para o fundo da rede.

Assim, o venezuelano segue sendo o principal atacante do Bicola no campeonato. Ao todo, Esli soma cinco gols na Série B e divide a artilharia do campeonato com Marcos, do Goiás-GO, e Fabinho, do América-MG.

Na temporada, o atacante bicolor tem 23 jogos com a camisa do Papão e nove gols marcados. Nicolas segue sendo o artilheiro do Paysandu no ano com 18 gols e na vice-artilharia do Brasil. Contudo, na Série B, o jogador marcou apenas uma vez.

Como "homem-gol", Esli García tem sido uma das peças importantes para o Bicola na competição. O jogador tem dado mais ofensividade para a equipe. Após iniciar a temporada no banco, conquistou o espaço como titular e tem resolvido as partidas para o Paysandu. Agora, o atacante é responsável por mais de 45% dos gols marcados pelo Papão na Série B.

Com a vitória, o time bicolor chegou a 11 pontos na tabela e está na 15º posição. Mesmo próximo da zona de rebaixamento, o time respira mais aliviado no campeonato. O próximo desafio será contra o CRB-AL, que está no Z-4, nesta terça-feira (18), na Curuzu.