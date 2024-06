VÍDEO: Gol da vitória do Paysandu contra a Chapecoense é filmado por torcedor; assista

O Paysandu venceu a segunda partida fora e casa nesta Série B com dois golaços de fora da área. O gol da vitória bicolor por 2 a 1 foi marcado pelo meio-campista Netinho, que acertou um lindo chute, forte, sem chances para o goleiro da Chapecoense-SC. O gol do triunfo bicolor foi gravado por um torcedor do Paysandu, que estava na Arena Condá. Assista ao golaço de Netinho:

Com a vitória, o Papão chegou aos 15 pontos na Série B e ocupa agora a 13ª colocação. O próximo compromisso do Paysandu no Campeonato Brasileiro será no domingo (30), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, diante do Operário-PR. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.