Adversário do Paysandu, Operário-PR possui três jogadores que já vestiram a camisa do Papão

O Paysandu terá pela frente no próximo domingo (30), às 16h, na Curuzu, a equipe do Operário-PR, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Fantasma ocupa atualmente a 3º colocação na tabela e briga na parte de cima da Segundona. A equipe do interior paranaense possui no elenco um jogador paraense e três que jogaram pelo próprio Bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão da Curuzu tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento e buscar olhar para a parte de cima da tabela da Série B. Para isso, o Papão precisa dos três pontos diante do Operário, em Belém, ao lado da Fiel Bicolor, que promete incentivar a equipe alviceleste dentro da Curuzu.

VEJA MAIS

A equipe do Operário, que vem de derrota em casa para o Botafogo-SP, nos minutos finais, por 1 a 0, tem no elenco velhos conhecidos do torcedor do Paysandu. São jogadores que já defenderam a camisa do Papão e sabem da pressão que é jogar na Curuzu.

O meio-campista Jacy Maranhão, de 26 anos, defendeu o Paysandu no ano passado. O jogador foi fundamental na equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos. Jacy Maranhão marcou um gol decisivo, na vitória diante do Botafogo-PB, no Mangueirão, em partida válida pelo quadrangular final da Série C e conquistou o acesso à Série B. No total, Jacy Maranhão realizou 17 partidas com a camisa do Papão.

Jacy Maranhão vestindo a camisa do Papão em 2023 (Cristino Martins / O Liberal)

Lateral-esquerdo Pará, de 28 anos, nunca jogou por clubes paraenses. O Atleta iniciou a carreira no Bahia-BA, passou pelo Cruzeiro-MG, Athletico-PR, além do América-MG, Guarani-SP e Botafogo-SP. Atuou também pelo Mirassol-SP, CSA-AL e está no Operário desde o ano pássaro.

Lateral Pará com a camisa do Fantasma (André Oito / Operário-PR)

O meia Cássio Gabriel é mais um que vestiu a camisa do Paysandu. O jogador de 31 anos defendeu as cores do Papão da Curuzu na temporada de 2013, porém, realizou apena suma partida pelo clube paraense e em seguida foi jogar na Croácia, pelo Hajduk Split.

Cássio Gabriel na sua chegada a Belém (Reprodução / TV Liberal)

Atacante Erik Bessa, de 28 anos, vestiu a camisa do Paysandu na temporada de 2020. O jogador chegou ao clube com a pedido do técnico Hélio dos Anjos e esteve em campo apenas seis vezes e não marcou gols.

Eric Bessa em treino na Curuzu quando vestia a camisa do Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Paysandu e Operário duelam às 16h, do próximo domingo (30), na Curuzu, em Belém. A partida é válida pela 13ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.