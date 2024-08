Com sequência de jogos fora de casa, Paysandu ficará longe de Belém por 7 dias

Além de começar perdendo o segundo turno da Série B, o Paysandu fará os dois próximos jogos longe de Belém. A sequência, inclusive, vai exigir que o clube faça alterações na logística da semana.

Segundo a assessoria de comunicação do Paysandu, a delegação bicolor viaja para Ribeirão Preto, cidade onde vai enfrentar o Botafogo-SP, pela 20ª rodada, na sexta-feira (16). Na sequência da partida contra o Tricolor, a equipe viaja à Florianópolis, onde encara o Avaí-SC, na quinta-feira (22), pela 21ª rodada. Na capital paraense, o Papão empatou com as duas equipes e precisa pontuar para tentar se manter fora da zona de rebaixamento.

A previsão, ainda segundo a assessoria alviceleste, é que a delegação volte a Belém apenas na sexta-feira (23). Dessa forma, os bicolores ficaram em viagem por uma semana.

Esta não é a primeira vez que o Paysandu ficará fora de Belém por um longo período. No mês de maio, a delegação do Papão ficou oito dias longe de casa para disputar partidas pela Série B do Brasileirão e Copa Verde.

Na ocasião, o Papão viajou no dia 23 de maio para enfrentar o Guarani-SP, em Campinas, pela Segundona. No dia 26, a equipe partiu para Goiânia, onde enfrentou o Vila Nova-GO, pela partida de volta da final da Copa Verde. O clube bicolor só desembarcou em Belém no dia 31 de maio, com 4 pontos em competições diferentes e um título.

Ao contrário de maio, agora a equipe alviceleste vive um momento de crise na Série B. O Papão não vence há quatro rodadas e vê a zona de rebaixamento se aproximar novamente.

No momento, o Paysandu está na 15ª colocação, com 24 pontos conquistados. Na teoria, precisa de mais 21 pontos para se livrar do rebaixamento e a partida contra o Botafogo-SP é um confronto direto para isto. A partida ocorre no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30 do domingo (18). O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.