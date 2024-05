Copa Verde: Paysandu vai de Campinas para Goiânia em busca do segundo título da temporada

Depois do empate contra o Guarani, no último sábado (25), que o manteve na zona de rebaixamento da Série B, o Paysandu seguiu direto para a cidade de Goiânia, onde permanece até a grande decisão da Copa Verde, marcada para esta quarta-feira (29). Em solo goiano, os bicolores trabalharam com bola e aproveitaram para afinar alguns detalhes da decisão que pode consagrar o clube como maior vencedor da competição regional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Se na Série B do Campeonato Brasileiro o Paysandu ainda corre atrás da redenção, permanecendo, após sete rodadas, na parte inferior da tabela, na Copa Verde o cenário é outro: goleada na primeira partida das finais e ampla vantagem para o jogo de volta com o Vila Nova. Para o titular da do gol bicolor, o momento é de consolidar um trabalho árduo que pode refletir diretamente no desempenho na segunda divisão nacional.

"Sabemos da vantagem que foi construída no primeiro jogo. Para conquistar um título tem que ir bem no primeiro e segundo. Se for da vontade de Deus é porque já construímos o resultado desde Belém. Tanto que chegaram outros jogadores para reforçar. Vamos jogar como se estivéssemos diante da melhor equipe do Brasil. Se eles vão entrar com titulares ou reservas, o problema é deles", avalia o camisa 1, que em alguns momentos, especificamente, passa para a reserva de Matheus Nogueira.

VEJA MAIS



No esquema das competições nacionais montado pelo técnico Hélio dos Anjos, os goleiros têm participação decisiva. Na Série B, Matheus Nogueira mantém a titularidade, mas na Copa Verde o dono da trave é Diogo Silva, de 37 anos e oito jogos na temporada, sendo dois pelo Parazão e seis na competição regional que termina nesta quarta-feira, com a grande possibilidade de título aos bicolores, fato que o deixa animado, sobretudo por, assim sendo, escrever seu nome na história do clube.

"Eu vim para cá com esse objetivo, de entrar para a história do clube positivamente. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Se for da vontade de Deus que a gente seja campeão, assim como foi em outras equipes que eu passei, eu vou ser muito feliz e realizado, pois o Paysandu é uma equipe muito grande e tem uma camisa pesada e reconhecida no Brasil". Nos últimos dias, o Paysandu recebeu ainda os reforços de Brendon, Carlão, Michel Macedo e Robinho, que estavam em Belém, completando o elenco que entra em campo na quarta com um único objetivo.

"É não mudar. Continuar como estamos desde o início do ano. É muito difícil as equipes terem uma identidade de jogo. O Paysandu, desde o início tem uma identidade. Então vamos manter, concentrar, focar nas nossas ações, movimentos, para depois do jogo, se Deus quiser, comemorar o título", encerra. A partida contra o Vila Nova começa às 20h.