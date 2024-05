Sequência sem vitórias do Paysandu na Série B é igual a da campanha do rebaixamento em 2018

Sete jogos. Essa é a sequência sem vitórias do Paysandu na Série B do Brasileirão. Nesta edição do torneio, o Papão ainda não venceu e, por conta do rendimento ruim, amarga a zona de rebaixamento. Os resultados ruins em campo começaram a deixar o torcedor em alerta, sobretudo aquele mais supersticioso. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, uma série negativa similar a atual só ocorreu em 2018, ano do rebaixamento bicolor à Terceira Divisão.

Naquela temporada, o Paysandu teve três sequências de resultados ruins. Duas delas somaram oito jogos sem ganhar, enquanto outra somou sete. Essas séries de tropeços foram separadas entre si por apenas duas vitórias, que deu sobrevida ao Papão na briga contra o rebaixamento.

As três sequências fizeram com que a equipe despencasse na tabela, após um início positivo de competição. Em 2018, o Papão venceu quatro das oito primeiras partidas na Série B e chegou a figurar o G-4, zona de acesso à Primeira Divisão. O início do Paysandu naquele torneio, inclusive, foi bem melhor do que obtido nesta temporada.

No entanto, em 2018, o prejuízo alcançado por irreversível. Nas rodadas finais, após trazer o técnico João Brigatti para treinar a equipe, o Papão até encaixou uma sequência de bons resultados, mas não conseguiu evitar o rebaixamento à Série C, após perder por 5 a 2 para o Atlético-GO na rodada final.

Série B 2024

Em sete partidas disputadas, o Papão tem cinco empates e duas derrotas na Série B deste ano. A equipe, no entanto, está na 18ª colocação da Segundona, na zona de rebaixamento à Terceira Divisão. O próximo duelo do Papão no torneio será na terça-feira (4), às 21h30, diante do América-MG, na Curuzu, pela oitava rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.