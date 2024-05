Papão é Série B também no feminino! Paysandu vence o Rio Negro-RR nos pênaltis e garante acesso

As Lobas estão na Segunda Divisão do futebol Brasileiro. Assim como a equipe masculina, as meninas do Paysandu conseguiram o tão sonhado acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A2, ao vencer o Rio Negro-RR por 3 a 1, nos pênaltis, após perder por 1 a 0 no tempo normal na noite deste domingo (26), no Estádio Canarinho, em Roraima (RR).

O acesso do Paysandu para a Série A2 do futebol feminino foi suado, sofrido e cheio de emoção. O papão venceu o primeiro jogo em Belém por 3 a 2 e levou para Roraima (RR) a vantagem de jogar pelo empate para garantir uma vaga na semifinal da Série A3 e consequentemente o acesso.

Mas em campo o Paysandu foi praticamente dominado pela equipe do Rio Negro, que jogando em casa e com apoio da torcida, partiu pra cima das bicolores e teve as melhores chances. Mas o gol da equipe roraimense só saiu no final do primeiro tempo. Aos 50 minutos, Dara cobrou falta na entrada da área e acertou o cantinho esquerdo da goleira Karine, do Paysandu e fez a festa no Estádio Canarinho.

Na volta do segundo tempo o Paysandu conseguiu equilibrar mais a partida e teve chance de empatar. Mas o quem chegava com mais perigo era a equipe do Rio Negro, que exigiu da goleira do Paysandu, que foi o destaque da partida. Para piorar, o Papão ficou com uma jogadora a menos nos minutos finais, já que Thamires atingiu a adversária e levou o segundo amarelo. O Papão se fechou e no último minuto, a goleira Karine fez um milagre na cobrança de falta de Dara e garantiu a decisão nas penalidades.

Nas cobranças mais uma vez brilhou a goleira do Papão. Karine simplesmente defendeu duas cobranças e garantiu a vitória do Paysandu por 2 a 1 nas penalidades e o aceso do Papão à Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol feminino. Agora o Papão está na semifinal da Série A3, ainda sem adversário definido.

A técnica Aline Costa agradeceu ao apoio e a parabenizou as meninas pela conquista inédita do Paysandu. Aline que já havia conquistado o título Brasileiro da Série A2 pelo Pinheirense-PA, em 2017, busca a sua segunda conquista nacional, dessa vez com as Lobas bicoores.

“Foi concretizado com muito esforço, trabalho e dedicação. Sabíamos que não seria nada fácil e conseguimos um acesso nos pênaltis. Não foi sorte, pois treinamos muito e essas meninas estão de parabéns. Obrigado comissão técnica, diretoria, a todos os torcedores que estavam em Belém mandando vibrações, agradecemos muito, pois a camisa do Paysandu é respeitada e tínhamos que honrar esse clube. Obrigado a todos os envolvidos no futebol feminino, nossas meninas honraram o Paysandu e é Papão na série B”, disse a treinadora bicolor.

Pode ter Re-Pa em 2025

Com o acesso do Paysandu para a Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, existe a possibilidade de ter um clássico Re-Pa em 2025. O Remo é o atual representante do Pará no Brasileiro A2 e pode conquistar a classificação para a próxima fase, mas também corre o risco de ser rebaixado. Caso o Remo, maior rival do Paysandu vença o Recanto da Criança-AM, no dia 23 de junho, no Baenão, o clube azulino se garante na Série A2 do ano que vem.