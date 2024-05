Ituano vence e Paysandu volta para zona de rebaixamento da Série B; veja a colocação bicolor

O Paysandu somou um ponto fora de casa, ao empatar sem gols com o Guarani-SP, no sábado (SP), pela 7ª rodada da Série B e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento, porém, com a vitória do Ituano-SP em cima da Ponte Preta-SP, o clube bicolor retornou para o temido Z-4.

Após sete jogos na Segunda Divisão nacional, o Paysandu ainda não conseguiu vencer na competição. São cinco empates e é a equipe que mais empatou na Série B. A falta de vitória no Campeonato Brasileiro preocupa o torcedor, que vai observar o Papão mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento, dessa vez na 18ª colocação.

A vitória do Ituano pelo marcador de 2 a 0 diante da Ponte Preta, recolocou o Papão na zona de aflição. O resultado fez o clube rubro-negro deixar a o Z-4 e agora soma 6 pontos na tabela da Série B. A situação do Paysandu pode piorar, caso o Botafogo-SP vença o Grêmio Novorizontino-SP nesta segunda-feira (27), em Ribeirão Preto (SP). Se a Pantera somar os três pontos, o Papão cai mais uma posição e pode fechar a rodada na vice-lanterna. Além do Paysandu, compõe a zona de rebaixamento o Brusque-SC na 17ª posição com 5 pontos, o Guarani-SP na 19 colocação com 4 pontos e o Botafogo-SP, lanterna, também com 4 pontos.

A chance do clube paraense conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro será no dia 4 de junho, terça-feira, às 21h30, contra o América-MG, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 8ª rodada. Paysandu e Botafogo-SP são os únicos clubes que não venceram no Brasileirão da Série B.